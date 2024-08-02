Yas kararını hedef alan faşistlerin gözüne sokun bunları! Yunan generale öyle şehit Haniye’ye böyle

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin şehadeti nedeniyle alınan yas kararının ardından, ırkçı Zafer Partisi’nin Genel Başkanı Ümit Özdağ ve yalvara yakara kendini genel başkan seçtiren İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu, Siyonistlerden alışık olduğumuz mide bulandırıcı ifadeler kullanarak milli yas kararına karşı çıktılar.

Türkiye'de solcular, Hamas lideri İsmail Haniye için alınan milli yas kararına tepki gösterdi. Ancak 1941 yılında İsmet İnönü'nün liderliğindeki CHP, Yunan General Metaksas ve İngiltere Kralı için üç gün milli yas ilan etmişti.

Hamas lideri İsmail Haniye’nin şehit edilmesi üzerine alınan milli yas kararı, CHP ve bazı sol kesimler tarafından eleştirildi. Bu kesimler, Haniye için yas ilan edilmesini uygun bulmadıklarını belirtti.

1941’deki Yas Kararı

CHP'nin bu tutumu, 1941 yılında İsmet İnönü’nün liderliğindeki partinin aldığı kararları hatırlattı. İnönü’nün CHP’si, Yunan General Metaksas ve İngiltere Kralı için üç gün milli yas ilan etmişti. Bu durum, CHP’nin kendi tarihindeki çelişkili tutumlarını gözler önüne serdi.



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