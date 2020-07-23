YAŞ kararı ile terfi alan ve emekli olan komutanlar hangileri oldu?

YAŞ kararlarının ardından rütbe alan isimler ve emekli olan isimler araştırılmaya başladı. 30 Ağustos 2019 itibarıyla 14 general ve amiral bir üst rütbeye, 40 albay general ve amiralliğe yükseltildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura üyeleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti.

YAŞ terfi atama kararları 2020! Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılıyor. YAŞ kararları terfi atama listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kritik YAŞ toplantısında, generalliğe terfi edecek albaylarla bir üst rütbeye terfi edecek ve emekli edilecek yüksek komuta kademesiyle ilgili kararlar alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura Toplantısı 12.15'te başladı, 45 dakika sürdü. Külliye'deki kritik toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de hazır bulundu.

YAŞ kararları kapsamında 35 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 294 albayın görev süreleri ise iki yıl uzatıldı.

YAŞ kararlarına göre, 30 general/amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. 226 olan general/amiral sayısı 30 Ağustos itibarıyla 247 olacak.

Kararların, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"30 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiş, 35 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 294 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatılmıştır. 30 general ve amiral, kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla emekliye sevk edilmiştir. Halen 226 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla da 247 olacaktır.

30 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneral Metin Gürak orgeneralliğe, Tümgeneral Veli Tarakcı korgeneralliğe terfi ettirilmiştir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Koramiral Ercüment Tatlıoğlu oramiralliğe, Tümamiral Aydın Şirin koramiralliğe terfi ettirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Korgeneraller:

1- Şeref Öngay

2- Metin Gürak

Tümgeneraller:

1- Veli Tarakcı

2- Erhan Uzun

Tuğgeneraller:

1- Tevfik Algan

2- Halil Soysal

3- Sıtkı Varlı

4- Göksel Sevindik

Liste devam ediyor...

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Tümamiral:

1- Aydın Şirin

Tuğamiraller:

1- Yalçın Payal

2- Aydın Eken

Liste devam ediyor...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Korgeneral

1- Ziya Cemal Kadıoğlu

Terfi ettirilen subaylar

YAŞ kararları kapsamında, 14 general ve amiral bir üst rütbeye, 40 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Terfi ettirilen subayların isimleri şöyle sıralandı:

Liste devam ediyor...

Kara Kuvvetleri Komutanlığında korgeneralliğe terfi edenler:

1- Tümgeneral İrfan Özsert

Tümgeneralliğe terfi edenler:

1- Tuğgeneral Bahtiyar Ersay

2- Tuğgeneral Sezai Öztürk

3- Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan

4- Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut

5- Tuğgeneral Selami Arslan

Tuğgeneralliğe terfi edenler:

1- Albay Mehmet Cafer Aksoytürk

2- Albay Hikmet Yokarıbaş

3- Albay Ferat Vural

4- Albay Mustafa Cüneyt Arıkan

5- Albay Sezgin Erdoğan

6- Albay Ahmet Gülmüş

7- Albay Mustafa Koşan

8- Albay Berat Acar

9- Albay Fethi Oltulu

10- Albay Hakan Tunç

11- Albay Salih Büyük

12- Albay Metin Eştürk

13- Albay Osman Akyıldız

14- Albay Hacı Halil Osma

15- Albay Ali Fuat Arıkan

16- Albay Halil Ünver

17- Albay Zekeriya Yalçın

18- Albay Oğuz Baykal

19- Albay Mehmet Zeki Eren

20- Albay Halil İbrahim Büyükbaş

21- Albay Adem Çakır

22- Albay Mustafa Üstün

23- Albay Mehmet Avcıoğlu

Liste devam ediyor...

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında tümamiralliğe terfi edenler:

1- Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu

Tuğamiralliğe terfi edenler:

1- Albay Özgür Özcan Altunbulak

2- Albay Mehmet Emre Sezenler

3- Albay Erhan Aydın

4- Albay İmran Alparslan Demirbilek

5- Albay Nihat Baran

6- Albay Rafet Oktar

7- Albay Refik Levent Tezcan

8- Albay Ahmet Cevdet Kaplan

9- Albay Fuat Gedik

10- Albay Hüseyin Sami Uyar

11- Albay Ramis Akın

Liste devam ediyor...

Hava Kuvvetleri Komutanlığında tümgeneralliğe terfi edenler:

1- Tuğgeneral Erdoğan Gür

2- Tuğgeneral İsmail Günaydın

3- Tuğgeneral İsmail Üner

4- Tuğgeneral Kutlay Demir

5- Tuğgeneral Ali Serin

6- Tuğgeneral Olcay Yılmaz

7- Tuğgeneral Selçuk Aygün

Liste devam ediyor...

Tuğgeneralliğe terfi edenler:

1- Albay Ender Kartal

2- Albay Gürel Özusta

3- Albay Gökhan Ergün

4- Albay Aziz Adalı

5- Albay Ertunç Ertufanlı

6- Albay Durmuş Aydemir

Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin hayırlı olmasını dileyen Kalın, "Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak olan general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, hayatlarının yeni dönemlerinde aileleri ile birlikte sağlık ve mutluluklar dileriz." ifadesini kullandı.

Terfi ve diğer atamalarla ilgili detaylar Milli Savunma Bakanlığının web sitesinde yayımlandı. YAŞ kararları kapsamında, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş emekli oldu.

YAŞ'a kimler katıldı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün yapılan toplantıya Şura üyeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katılacak.