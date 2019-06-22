0553 313 94 23

Yaş ilerledikçe risk artıyor

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Sorumlusu, Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç.

22 Haziran 2019 Cumartesi 12:58
Yaş ilerledikçe risk artıyor

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Sorumlusu, Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Nicel Taşdemir, ‘yumurtalıkları gençleştirmek’ gibi bir gelişmenin şu aşamada çok iddialı olacağını ancak kadınların üreme potansiyelinin daha ileri yaşlarda da aktive edilebilmesi ve böylece daha geç yaşlarda çocuk sahibi olunabilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtiyor.


Günümüzde insanlar daha ileri yaşlarda çocuk sahibi olmak istiyor. Bu yalnız Türkiye’de değil dünya genelinde de böyle. 2 milyon yumurta rezerviyle doğan bir kadının yumurta rezervi ise yaşı ilerledikçe doğal olarak azalıyor. Özellikle 35 yaşından sonra iyice azalmış hale gelen doğurganlık becerisi 40 yaşından sonra oldukça dramatik bir şekilde düşüyor. Acıbadem Eskişehir Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Sorumlusu,Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Nicel Taşdemir, konuyla ilgili bilgiler verdi.


“Kilit nokta üreme potansiyelini tekrar aktive edebilmek”


Üreme tıbbı uzmanları ileri yaşlarda da çocuk sahibi olunabilmesi yönündeki çalışmalarını son yıllarda daha yoğun olarak devam ettiriyor. Bu alanda sorun yaşayanlar yalnızca ileri yaşlarda ve belki de biraz geç kalmışken uzmanlara başvuranlarla sınırlı değil. Konunun bir diğer yanında yumurtalık rezervi erken tükenen hastalar var. “Kırkına gelmeden erken menopoza giren hastalarımız var. Bazen de menopoza girmeseler bile düşük yumurtalık rezervine bağlı olarak gebe kalamayan hastalarımız oluyor” diyen Doç. Dr. Nicel Taşdemir, böyle durumlarda yardımlı üreme teknikleri ile olumlu sonuç alınmasının daha zor, hatta bazen imkansız olabildiğinin altını çizdi.


Taşdemir, “Geleneksel anlayışla menopoza giren ya da yumurtalık rezervi tükenen hastalara bir daha yumurta hücresi elde edilemez gözüyle bakılıyordu. Japon bilim insanlarının yaptığı çalışmalarsa, yumurtalıklarda bulunan ve hücre büyüme gelişmesini düzenleyen mekanizmaların cerrahi ve kimyasal müdahaleler sonucu değiştirilebildiğini; bu değişimlerin, üreme hücresi üretmesi beklenmeyen yumurtalıklardan yumurta elde edilmesini mümkün kılabileceği gösterdi. Deneysel düzlemde kalmayan bu çalışmalar klinik uygulamalar ile gebelik şansı yok olarak görülen kadınların sağlıklı bebekler doğurmasını sağladı. Yöntemin özel laboratuvar teknikleri gerektirmesi ve hastanın kısa zamanda üst üste iki cerrahi müdahale geçirmesi gerekliliği gibi zorlayıcı faktörler bu tekniklerin rutin kullanıma girmesinin önünde engel. Fakat bu vizyon değişikliğinin üreme tıbbına kazandırılması belki de bu çalışmalardan elde edilen en önemli sonuç. Çünkü tedavi açısından uzak durulan, bu bir nevi ‘ümitsiz’ hastalara bakış açısı bu gelişmeler sayesinde değişmiş durumda. Bu hastaların klasik tedaviler ile ortaya çıkartılamayan yumurtalık potansiyellerini aktive etmek yönünde çalışmalar başladı bile” dedi.


"PRP tedavisinin üreme tıbbı alanında kullanımı pek yaygın değildi"


Uzun yıllardır tıbbın birçok alanında yaygın olarak kullanılan PRP (trombositten zengin plazma), hastanın kendi kanından özel yöntemlerle ayrıştırılmış ve içerisinde birçok büyüme faktörünü yoğun olarak içeren bir öz. PRP verilerek yapılan tedaviler sayesinde cilt, eklem kıkırdağı, kas dokusu, saç derisi gibi dokularda hızla iyileşme ve yenilenme görülüyor. “PRP tedavisinin üreme tıbbı alanında kullanımı kısa bir süre öncesine kadar pek de yaygın değildi” diyen Doç. Dr. Nicel Taşdemir, son yapılan çalışmaların, yumurtalıkları aktive etmede daha kompleks müdahaleler yerine klinik olarak uygulanması daha kolay, yabancı madde ve kimyasal içermeyen bu doğal plazmanın kullanılmasını ihtimalini tekrar gündeme getirdiğini belirtiyor. Bu yöntemin üreme tıbbında yakın gelecekte çok daha fazla kullanılacağına ise kesin gözüyle bakılıyor” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 12:58
  1. doğa
  2. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gönüllü 100 kişi 100 torba çöp topladı
    1. Gönüllü 100 kişi 100 torba çöp topladı
    2. Arkadaşı ile birlikte uyuşturucuya..
    3. Hobi olarak başladığı işin ustası oldu
    4. "Serebral palside bakım ve..
    5. Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na 'Çaylak'..
    6. ’Hoşgeldin bebek’ projesinde 20 bin..
    7. (Özel) Yaralı köpek patisini..
    8. Fenerbahçe Süper Lig'in yıldızıyla..
    9. (Özel) Su savaşı hiç bu kadar..
    10. SANKO Üniversitesi’nde yıl sonu..
    11. Ciritler Milli Mücadele için atıldı
    12. Afyon’daki kaza kurşunu kurbanları..
    13. Ünal Karaman, Artvin’de genç..
    14. Yerli ve milli patates "Nahita"da..
    15. Meclis üyeleri stratejik plan sürecine..
    16. Kişisel Sağlık Verileri Hakkında..
    17. Yok böyle müdahale! Derede boğulan..
    18. Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin..
    19. Sıcak havalarda elektronik cihazların..
    20. Otogarlarda seçim hareketliliği
    21. Kendi ağırlığının 850 katını..
    22. MİAD Sevgi Evleri’nden ele emeği..
    23. Öğrenci Konseyi Başkanı Uysal’dan sert..
    24. Makine halısı üretiminin merkezi..
    25. "Camianın gerçeklerle yüzleşmesi..
    26. GÜNCELLEME - Kamboçya'da çöken..
    27. Yalnız yaşayan kadının evinden 8..
    28. İngiltere'den İran'a ziyaret
    29. Göreve giderken aracıyla takla atan..
    30. FETÖ’nün TSK’daki kripto yapılanmasına..
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!