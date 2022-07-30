3600 ek gösterge son durum, düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenelmeyle birlikte öğretmen, avukat, polis, din görevlisi ve hemşirelerin ek göstergelerinde değişikliğe gidildi. Ahmet Kıvanç köşesinde 3600 ek göstergeden emekli olanlara ek göstergeden dolayı ikramiye artışı olur mu? sorusuna cevap verdi.

Yaş haddinden emekli olanlar ek gösterge ikramiye arışından yararlanır mı?

Memurların ek göstergesinde artış yapılmasına ilişkin kanun 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Mevcut emekliler, gelecek yıldan itibaren yeni ek göstergeler üzerinden emekli aylığı alacaklar. Fakat emekli ikramiyesi, emekli olunan tarihteki ek gösterge üzerinden ödeniyor. Dolayısıyla, yasa yürürlüğe girmeden önce kendi isteği ile emekliye ayrılanların ikramiyeleri mevcut ek gösterge üzerinden ödenecek.

Ancak, kendi iradesi ile emekli olmayanlar için istisna bulunuyor. İstisna düzenlemesi 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nun 89. maddesinin 6.fıkrasında düzenleniyor.

İstisna kapsamındaki kişiler şöyle:

-Türk Silahlı Kuvvetler personeli ve Emniyet Teşkilatı mensupları gibi kanunlarla belirlenen bekleme süreleri sonunda kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilenler.

-Yaş haddi sebebiyle emekliye sevk edilenler.

-Görevde iken vazife malûlü haline gelerek vazife malûlü aylığı bağlananlar.

-Görevde iken ölen memur dolayısıyla ölüm aylığı bağlananlar.

Söz konusu kişilere, aylığa hak kazandıkları tarihi takip eden üç ay içinde emekli ikramiyesinin hesaplanmasına esas alınan katsayılarda meydana gelecek artış nedeniyle oluşacak ikramiye farkları ile ocak ilk mali yılın birinci ayında katsayılar dışındaki diğer unsurlarda meydana gelecek artışlardan kaynaklanan ikramiye farkları ayrıca ödenir. Bu kişilerin aylığa hak kazandıkları tarihi takip eden üç ay içinde katsayılarda artış yapılmadığı takdirde, takip eden altı ay içinde katsayılarda yapılacak ilk artıştan doğan ikramiye farkları da verilir.

Buna göre, yılın son çeyreğinde yaş haddi veya kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilenler, vazife malûlleri ve ölüm aylığı bağlananlar hem ek göstergedeki artıştan, hem de ocak ayındaki memur maaş katsayısı artışından kaynaklı emekli ikramiyesi farkını alabilecekler. Üç aydan uzun olmakla birlikte son altı ay içinde kadrosuzluk veya yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilenler ise sadece ocak ayındaki maaş katsayısı artışından kaynaklı emekli ikramiyesi farkını alacak.

Buna karşılık, kendi isteği ile emekli olanlar ile daha önce yaş haddinden dolayı emekliye ayrılmış olanlar ek göstergeden kaynaklı emekli ikramiyesindeki artıştan yararlanamayacaklar.