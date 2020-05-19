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Ekonomi

Yaş çayda ilk alım bugün

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, yaş çay alım kampanyasına bugün başlayacaklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 12:24:00 - 2020-05-19 12:49:25
Yaş çayda ilk alım bugün

Genel Müdür Alim, birinci sürgün kotasını dönüm başına 600 kilogram olarak belirlediklerini söyledi. Salgın sebebiyle yeni sezona 44 maddelik eylem planıyla girdiklerini vurgulayan Alim, “Alınması gereken tüm tedbirler mevcuttur. Çay eksperlerini randevu sistemini düzenlemek için erken işe aldık. Alım yerlerinde az bir yoğunluk olsa bile marketlerdeki yoğunluk kadar olmuyor. En fazla yoğunluk 15-20 kişilik olur. Yoğunlukları da azaltmak için üreticilerimize saatli randevu sistemi uyguluyoruz. Herkesin randevu saati belli. Kendi ve toplumun sağlığı için üreticilerimizin riayet etmelerini istiyoruz. Herkes kendi tedbirini alırsa herhangi bir sıkıntı olmayacağını düşünüyoruz” dedi.

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