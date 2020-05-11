  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Yaş çay fiyatı belli oldu mu? | Yaş çay taban fiyatı 2020

Yaş çay ne kadar oldu? Mevsimin ilk çay hasadı önümüzdeki günlerde başlayacak vatandaşlar “Yaş çay fiyatı belli oldu mu?” , “Yaş çay fiyatı açıklandı mı?” , “Yaş çay ne kadar oldu?” , “Yaş çayın kilosu ne kadar?” konularını araştırmaya başladı. İşte, yaş çay taban fiyatı 2020.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 19:54:00 -
Yaş çay fiyatı belli oldu mu? | Yaş çay taban fiyatı 2020

2020 yılının ilk yaş hasadı önümüzdeki günlerde başlayacak. Havaların serin olması sebebiyle ilk sürgüyü toplamaya başlamayan vatandaşlar çay taban fiyatını da merak etmeye başladı. Konu hakkında açıklama kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. İşte, detaylar.

Yaş çay fiyatı belli oldu mu? | Yaş çay taban fiyatı 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaş çay alımıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yaş çay alımı kilogramı 3 lira 27 kuruş olarak belirlendi. 13 kuruşluk destekle 3 lira 40 kuruşa karşılık geliyor. Başka illerde yaşayanlar e devletten izin alarak yola çıkabilecek. 19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı bitince vatandaşlar kurallara uyarak çay toplamak için memleketlerine gidebilir” dedi.

Güvenlik görevlisi alımı | İŞKUR güvenlik görevlisi ilanı
Güvenlik görevlisi alımı | İŞKUR güvenlik görevlisi ilanı

Ekonomi

Güvenlik görevlisi alımı | İŞKUR güvenlik görevlisi ilanı

Gıda yardımı için kimler başvuru yapabilir?
Gıda yardımı için kimler başvuru yapabilir?

Ekonomi

Gıda yardımı için kimler başvuru yapabilir?

Hac para iadesi | Umre ücretleri iadesi
Hac para iadesi | Umre ücretleri iadesi

İSLAM

Hac para iadesi | Umre ücretleri iadesi

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı