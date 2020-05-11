Yaş çay fiyatı belli oldu mu? | Yaş çay taban fiyatı 2020
Yaş çay ne kadar oldu? Mevsimin ilk çay hasadı önümüzdeki günlerde başlayacak vatandaşlar “Yaş çay fiyatı belli oldu mu?” , “Yaş çay fiyatı açıklandı mı?” , “Yaş çay ne kadar oldu?” , “Yaş çayın kilosu ne kadar?” konularını araştırmaya başladı. İşte, yaş çay taban fiyatı 2020.
2020 yılının ilk yaş hasadı önümüzdeki günlerde başlayacak. Havaların serin olması sebebiyle ilk sürgüyü toplamaya başlamayan vatandaşlar çay taban fiyatını da merak etmeye başladı. Konu hakkında açıklama kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. İşte, detaylar.
Yaş çay fiyatı belli oldu mu? | Yaş çay taban fiyatı 2020
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaş çay alımıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yaş çay alımı kilogramı 3 lira 27 kuruş olarak belirlendi. 13 kuruşluk destekle 3 lira 40 kuruşa karşılık geliyor. Başka illerde yaşayanlar e devletten izin alarak yola çıkabilecek. 19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı bitince vatandaşlar kurallara uyarak çay toplamak için memleketlerine gidebilir” dedi.