Yarıyıl tatiline ne kadar var? 15 tatili ne zaman ayın kaçında? Sömestr tatili ne zaman başlayacak?
Yarı yıl tatili ne zaman? 6 Eylül’de yüz yüze eğitime başlayan milyonlarca öğrenci kasım ayının ortasında ilk ara tatili yapmıştı. Ara tatilinden sonra yarıyıl tatiline girmeyi bekleyen öğrenciler 15 tatili ne zaman olacağını sorgulamaya başladı. Peki yarıyıl tatili ne zaman? Sömestr tatili ne zaman başlayacak?
Okullar ne zaman kapanacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini yayımladı. Peki yarıyıl tatili ne zaman? Sömestr tatili ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait tatil takvimini açıkladı.
2022 yarıyıl tatili ne zaman?
İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
İkinci Dönem ara tatili ne zaman?
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başladı ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erdi. İkinci dönem ara tatili 11 Nisan'da başlayacak, 15 Nisan'da sona erecek. 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan’da olacak. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.