Aralık ayıyla birlikte milyonlarca öğrenci karne tatilinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Bu sebeple sık sık internette ’15 tatili ne zaman?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Yarıyıl tatili ne zaman? Sömestr tatili 2022 ne zaman? 15 tatili ayın kaçında?

2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü başladı. 15-19 Kasım tarihleri arasında ara tatil yapıldı. 22 Kasım’da ise okullar ara tatilin ardından ders başı yaptı.

Öğrenciler şimdiden yarıyıl tatilinin ne zaman olacağını araştırmaya başladı. 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

Milyonlar okulların yeniden uzaktan eğitime geçip geçmeyeceğini merak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada bu konu için “Okullar açık mı kalacak kapanacak mı tartışması artık sona ermelidir. Okullardaki yüz yüze eğitim-öğretim kesinlikle devam edecektir” ifadelerini kullanmıştı.