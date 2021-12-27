Yarıyıl tatili ne zaman? Okullar ne zaman açılacak?
Yarı yıl tatili ne zaman olacak? İlk ara tatilini yapan öğrenciler yeni yılın girecek olması nedeniyle şimdi de yarı yıl tatilini merak ediyor. 15 tatili olarak da bilinen yarıyıl tatiline sayılı günler kala hem öğrenciler hem de veliler şimdiden yarıyıl tatilinin planını yapmaya başladı. Peki 15 tatili ne zaman? Yarıyıl tatili ne zaman girecek? Yarıyıl tatili ne zaman bitecek? İşte Milli Eğitim Bakanlığı 2021 2022 yarıyıl tatil tarihi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021-2022 eğitim yılındaki tatilleri açıkladı. 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılında, birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlarken 21 Ocak 2022 Cuma günü sona eriyor.
2022 ikinci dönem ne zaman başlayacak?
İkinci dönem ise 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü eğitimi ve öğretim yılı sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma eriyor.
2022 ikinci dönem ne zaman başlayacak?
7 Şubat 2022 Pazartesi günü ise ikinci dönem başlayacak.
2022 ikinci ara tatil ne zaman?
İkinci ara tatil ise 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak.
2022 yaz tatili ne zaman başlayacak?
Yaz tatili de 17 Haziran Cuma Günü başlayacak ve böylece 2021-2022 eğitim öğretim yılı sona erecek.