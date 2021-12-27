Yarıyıl tatili ne zaman? Okullar ne zaman açılacak?

Yarı yıl tatili ne zaman olacak? İlk ara tatilini yapan öğrenciler yeni yılın girecek olması nedeniyle şimdi de yarı yıl tatilini merak ediyor. 15 tatili olarak da bilinen yarıyıl tatiline sayılı günler kala hem öğrenciler hem de veliler şimdiden yarıyıl tatilinin planını yapmaya başladı. Peki 15 tatili ne zaman? Yarıyıl tatili ne zaman girecek? Yarıyıl tatili ne zaman bitecek? İşte Milli Eğitim Bakanlığı 2021 2022 yarıyıl tatil tarihi.