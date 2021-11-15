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Eğitim Yarıyıl 15 tatili ne zaman olacak?
Eğitim

Yarıyıl 15 tatili ne zaman olacak?

Karneler ne zaman alınacak? Milyonlarca veli ve öğrenci yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağını, birinci dönem karnelerinin ne zaman verileceğini araştırmaya başladı. Peki, yarıyıl tatili ne zaman? Sömestr tatili ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-11-15 11:57:00 -
Yarıyıl 15 tatili ne zaman olacak?

15 Kasım Pazartesi günü birinci ara tatil başladı. Ara tatil 19 Kasım’da sona erecek ve öğrenciler 22 Kasım’da ders başı yapacak. Bu süreçte ilk dönemin ne zaman sona ereceği de araştırılmaya başlandı. Peki, yarıyıl tatili ne zaman başlayacak kaç gün?

Yarıyıl 15 tatili ne zaman olacak?

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

Ara tatil ne zaman sona erecek?
Ara tatil ne zaman sona erecek?

Eğitim

Ara tatil ne zaman sona erecek?

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