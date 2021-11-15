15 Kasım Pazartesi günü birinci ara tatil başladı. Ara tatil 19 Kasım’da sona erecek ve öğrenciler 22 Kasım’da ders başı yapacak. Bu süreçte ilk dönemin ne zaman sona ereceği de araştırılmaya başlandı. Peki, yarıyıl tatili ne zaman başlayacak kaç gün?

Yarıyıl 15 tatili ne zaman olacak?

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.