Yarışların efsane atları Erzincan’da yetişiyor

Türkiye’de düzenlenen büyük yarışlarda derece elde eden atların yavruları da Erzincan’da yetiştirilerek, gelecekte şampiyonluklar kazanmaları hedefleniyor.

İş adamı Menderes Karagül’ün 5- 6 yıl önce kurduğu, Erzincan’a yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta Mercan beldesinde bulunan çiftlikte atlar ve taylar günün büyük bir bölümünü padoklarda (etrafı kapalı çayırlar) geçiriyorlar. Beslenmelerine dikkat edilen Arap atlarına 7 kilogram, İngiliz atlarına ise günlük 8 kilogram yem verilirken, yonca ve otları da eksik edilmiyor. Karagül, çiftlikte Arap ve İngiliz cinsi çok sayıda yarış atı bulunduğunu, Erzincan’ı ise memleketi olduğu için tercih ederek buraya çiftlik kurduğunu söyledi.

Kentin ikliminin atlara fayda sağlayacağına inandığını anlatan Menderes Karagül, şöyle devam etti:

"Burada Türkiye’nin çok başarılı atları var. Cumhuriyet Koşusu galibi ‘Bakibey’ burada. Çaldıran Koşusu galibi ‘Kalimdor’ burada. Çok yarış kazanan atlarımız var. Taylarımız var. Burada yetiştirip İstanbul’da koşulara yolluyoruz. Son olarak Talip Öztürk’ün hediye ettiği atımız var. İsmi ‘Tayyiphan’. O da yeni geldi aramıza katıldı. Yarış hayatı biten erkek ve dişi şampiyon kaliteli atların yavruların alıyoruz. Bu şekilde yetiştiricilik yapıyoruz” dedi.

Öte yandan Erzincan’da yapılması planlanan ve 5 bin kişiye istihdam sağlaması öngörülen hipodrom muammaya dönüşürken konuyla ilgili iş adamı Menderes Karagül, “Erzincan’a aşağı yukarı yaklaşık 3 yıl oldu. Eski Başbakan Binali Yıldırım’ın uğraşları sonucu sözünü aldı. Hipodrom yapmak için Erzincan’a. Daha sonra ihale sonuçları vesaire gündeme geldi. Yapılacak Allah’ın izniyle ama ne zaman yapılacağını henüz bizde bilmiyoruz” diye konuştu.