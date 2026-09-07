"Yarısı Bizden" kampanyasında tarihi karar açıklandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Külliye'de gerçekleştirilen kritik Kabine Toplantısı'nın ardından, megakent İstanbul'daki riskli yapı stokunu temizleyecek olan "Yarısı Bizden" kentsel dönüşüm kampanyasına ilişkin tarihi kararlar açıklandı. Yıl sonunda tamamlanması planlanan dev projenin süresi vatandaşların yoğun talebi ve dönüşüm süreçlerinin kesintisiz sürmesi amacıyla 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıldı.

Depreme karşı tarihi seferberlik! 500 bin bağımsız bölüm hedefi!

Kiralık konut projesini ele aldık. Yeni bir sosyal konut kampanyası başlatmış, ve 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa etmek için kuralarımızı çekmiştik. İnşallah 2027 Mart itibariyle anahtarlarımızı teslim etmeye başlayacağız. Kiralık konut projemizi de açıklamıştık. İstanbul'da 15 bin kiralık konutu da vatandaşımızla buluşturacağız. İnşallah ekim ayında ilk kuramızı çekeceğiz. Yarısı bizden kampanyasıyla İstanbul'daki riskli yapıların dönüşümünü hızlandırıyoruz. 108 bin 881 bağımsız bölümün dönüşümü tamamladık. 435 bin 683 bağımsız bölümün de yapım süreçlerini başlattık. Yıl sonunda bunu 500 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.

Bu yıl sonu bitmesi planlanan yarısı bizden projesinin süresini 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıyoruz.