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“Yarını kodlayanlar” ailesi genişliyor

Türkiye Vodafone Vakfı, dijital geleceğe hazır nesillerin yetiştirilmesi hedefiyle, Habitat Derneği işbirliği ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın desteği ile hayata geçirdiği “Yarını Kodlayanlar” projesinin kapsamını genişletmeye devam ediyor.

29 Nisan 2018 Pazar 11:39
“Yarını kodlayanlar” ailesi genişliyor

Nisan 2016’dan bu yana 30 ilde 12 bini aşkın çocuğa ulaşan Türkiye Vodafone Vakfı, projenin üçüncü yılında, içlerinde köy ve kasabalarda yaşayanların da olduğu 20 bin çocuğa daha ulaşarak, Nisan 2019 sonuna kadar toplam 60 ilde 30 binin üzerinde çocuğu kodlamayla tanıştırmayı hedefliyor.

TEKNOLOJİYİ ÜRETEN NESİL

Yarını Kodlayanlar” projesinin yeni dönem hedefleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ve Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır’ın katılımıyla İstanbul’da tanıtıldı.

Bakan Kaya, şu mesajları verdi: “Teknolojinin dünyayı küçük bir köy haline getirdiği bir dönemde yaşıyoruz. Bizim ülke olarak bu gelişmelere kayıtsız kalmamız mümkün değildir. Çocuklarımıza teknolojiyi sadece kullanan değil aynı zamanda anlayan ve anlam katan bir boyut kazandırmak durumundayız. Bu nedenle ‘Yarını Kodlayanlar’ projesini önemsiyorum. Proje kapsamında 20 bin çocuğa daha kodlama eğitimi verilecek."


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 11:39
  1. İstanbul
  2. Türkiye Vodafone Vakfı
  3. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya
  4. Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel
  5. Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır

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