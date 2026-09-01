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Yerel Yarına kaldı yanına kalmadı! Yıllardır aranan firari FETÖ'cü Uşak'ta enselendi
Yerel

Yarına kaldı yanına kalmadı! Yıllardır aranan firari FETÖ'cü Uşak'ta enselendi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Yarına kaldı yanına kalmadı! Yıllardır aranan firari FETÖ'cü Uşak'ta enselendi

FETÖ üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs Uşak’ta yakalandı.

Uşak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda, hakkında "FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç. yakalandı.
Emniyetteki işlem

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