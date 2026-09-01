Yarına kaldı yanına kalmadı! Yıllardır aranan firari FETÖ'cü Uşak'ta enselendi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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FETÖ üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs Uşak’ta yakalandı.
Uşak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Ekiplerin çalışmaları sonucunda, hakkında "FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç. yakalandı.
Emniyetteki işlem