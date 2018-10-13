Yarına kadar süre verildi... Ya izin ya sınırdışı

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın (59) akıbeti soruşturuluyor. Güvenlik birimleri, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na 2 Ekim günü girdikten sonra ortadan kaybolan Kaşıkçı’nın öldürüldükten sonra gömülmüş olabileceği ihtimalini değerlendiriyor. Bu nedenle gözler konsolosluk binası ve 300 metre yakınındaki Suudi Başkonsolos Muhammed el-Katibi’nin konutuna çevrildi. Bu iki adrese girip arama yapmak için Riyad’la müzakereler devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı’nın Riyad’a pazar gününe (yarın) dek mühlet verdiği, aramalar için gerekli iznin verilmemesi halinde başkonsolos ve tüm çalışanlarının sınırdışı edileceği iddia edildi. Diplomatik dokunulmazlıkları düzenleyen Viyana Sözleşmesi, ağır bir suç işlendiğinin belirlenmesi durumunda evsahibi ülkeye bu hakkı tanıyor.

Riyad heyeti geldi

Bu arada Türkiye’ye ‘ortak çalışma grubu’ öneren Riyad yönetimi, İstanbul’a bir heyet gönderdi. Uçakla Ankara’ya, ardından İstanbul’a gelen 11 kişilik Suudi heyet, başkonsolosluk binasına girerek burada yaklaşık yarım saat kaldı. Güvenlik birimleriyle bugün bir toplantı yapacağı öğrenilen heyetin, Türk polisinin delil arama amaçlı çalışmalarına katılmak istediği belirtiliyor. Yapılacak toplantıda konsolosluğun aranması noktasında nasıl ortak hareket edileceğine yönelik planlama gerçekleştirilecek.

Gömülmüş olabilir

4 araçla Levent’teki konsolosluk önüne gelen Riyad heyetinin binada kısa bir ön inceleme yaptığı belirtiliyor. Konsoloslukta yapılması beklenen aramanın Suudi heyetin gözetimi altında olacağı öğrenilirken, Suudilerin ilk etapta verdikleri arama izninin sadece ‘gözle bakabilirsiniz, arama ve kazma yapamazsınız’ şeklinde olduğu öğrenildi. Oysa güvenlik birimleri, bedeni parçalara ayrıldığı iddia edilen Kaşıkçı’nın iki adresten birinde gömüldüğüne inanıyor. Delil aramaya ilişkin Ankara ile Riyad arasındaki restleşmenin sürmesi halinde konsolos ve yardımcıları hakkında ‘sınırdışı’ mekanizması işletilecek.

Başka adresler var

Kazılması beklenen mekanlar sadece konsolosluğa ait binalardan ibaret değil. 2 Ekim günü Kaşıkçı’nın kaybolmasının ardından başkonsolosluğa ait bir minimüsün Avrupa yakasından Anadolu’ya geçtiği, Pendik’in arka mahallelerini dolaştığı ve 6,5 saatlik bir yolculuktan sonra yeniden Levent bölgesine döndüğü tespit edilmişti. Konsolosluğa ait araç ya da araçların seyahatine ilişkin detaylı çalışma sonucunda belirlenecek noktalarda da kazıların yapılması bekleniyor. Polis, bu kazılarda Kaşıkçı’nın bedenine ait parçaları arayacak.

Araçlar duruyor

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı infaz etmek için gelen suikast timini taşıyan araçların konsolosluk binası önünde durması dikkat çekti. Konsolosluğa ait 34 CC 1865 ve 34 CC 2248 plakalı araçlarla Suudi Arabistan’dan gelen 15 kişilik ekip taşınmıştı. Kaşıkçı’nın girişinden 2 saat sonra özel timi konsolosluk konutuna taşıyan o araçların dün de bina önünde park halinde durdukları görüldü.

Suud'dan teşekkür

Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı konusunda ortak çalışma grubunun kurulmasını kabul eden Türkiye’ye teşekkür etti. Suudi Dışişleri’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kardeş Türkiye Cumhurbaşkanlığı’nın, Suudi Arabistan‘ın teklifini olumlu karşılamasından memnuniyet duyduk.” ifadelerine yer verildi.

Tıpçı oğlu geldi

Kaşıkçı’nın kayboluşu sonrası dün itibariyle 5 gündür resmi konutundan çıkmayan Suud Başkonsolosu Muhammed el-Katibi suskunluğunu korurken, dün bu eve giriş yapan bir şahıs gazetecilerin ilgi odağı oldu. Rezidansa, üzerinde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezun ve Mensupları Derneği logosu takılı bir beyaz önlük ve elinde çantayla giren gencin kimliği sonradan anlaşıldı. Sözkonusu gencin, Katibi’nin İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuyan oğlu olduğu öğrenildi.