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Yaşam Yarın spor salonları açık mı?
Yaşam

Yarın spor salonları açık mı?

Spor salonları açılıyor mu? Koronavirüs salgınında sosyal mesafenin korunmasının güç olduğu alanlar uzun zamandır kapalı durumda. Pek çok kişi 1 Haziran itibariyle spor salonlarının, yüzme havuzlarının ve havuzların açık olup olmayacağını araştırıyor. Peki, spor salonları açılıyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-05-31 15:29:00 -
Yarın spor salonları açık mı?

Koronavirüs salgının sebebiyle ülkemizde uzun zamandır bazı kısıtlamalar uygulanıyor. Sosyal mesafe sebebiyle spor salonları da uzun zamandır kapalıydı. Pek çok kişi normalleşme adımlarıyla birlikte spor salonlarının açılıp açılmayacağını araştırmaya başladı. Peki, yarın spor salonları açılıyor mu?

Yarın spor salonları açık mı?

Merakla beklenen kabine toplantısı 31 Mayıs Pazartesi günü yapılacak. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulunacak. 1 Haziran itibariyle normalleşe takviminin devreye girmesi bekleniyor. Henüz spor salonlarının açılacağı tarih açıklanmadı ancak belirli kurallar çerçevesinde salonların açılması bekleniyor. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

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