Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde hafta sonu yasağı yok? Cumartesi yasak var mı?

Kabine Toplantısı'nın ardından İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine genelge gönderildi. “Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi“ konulu genelgede daha önceki genelgelerle risk gruplarına göre düzenlenen hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden düzenlendi. Peki haangi illerde cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var, hangi ilde yok?

Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağı yeniden cumartesi de uygulanmaya başlayacak. Covid-19 bakımından 'yüksek riskli' turuncu illerde kısıtlamalar cuma günü (bugün) 21.00-cumartesi günü 05.00, cumartesi günü 21.00- pazartesi günü 05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Hangi illerde hafta sonu yasağı yok?

Genelgeye göre hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilecek. Haftasonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Kırmızı illerde cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı?

Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma günü saat 21.00'de başlayıp cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayarak Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olmayan iller hangileri?

Yeni korona tedbirleri kapsamda kırmızı ve turuncu renkli iller haricinde mavi ve sarı renkli illerde hafta sonu yasağı bulunmamakta. İşte sokağa çıkma yasağı olmayan iller:

Düşük risk grubunda yer alan iller: Şırnak. Orta risk grubunda yer alan iller: Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van

Yüksek risk grubunda yer alan iller: Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli.

Cumartesi sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller: Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak.