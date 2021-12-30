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Yaşam Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 31 Aralık sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Yaşam

Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 31 Aralık sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Yılbaşında sokağa çıkmak yasak mı? Yılbaşı sebebiyle pek çok kişi sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağını araştırmaya başladı. Peki, yarın sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cuma günü sokağa çıkma yasağı başlar mı?

Yeniakit Publisher
2021-12-30 21:52:00 -
Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 31 Aralık sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Sokağa çıkma yasağı hangi gün başlayacak? Koronavirüs salgınında vaka sayısı 39 bini aştı. Vatandaşlar bu sebeple sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. Peki, sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 31 Aralık sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Ülkemizdeki salgın kısıtlamaları 1 Temmuz 2021’de kaldırıldı. Belirli alanlara girişte aşı ve PCR zorunluluğu bulunuyor. Bunun dışında bir başka kısıtlama mevcut değil. Bu sebeple yarın yani 31 Aralık Cuma günü sokağa çıkma yasağı yok.

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