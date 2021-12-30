Sokağa çıkma yasağı hangi gün başlayacak? Koronavirüs salgınında vaka sayısı 39 bini aştı. Vatandaşlar bu sebeple sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. Peki, sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 31 Aralık sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Ülkemizdeki salgın kısıtlamaları 1 Temmuz 2021’de kaldırıldı. Belirli alanlara girişte aşı ve PCR zorunluluğu bulunuyor. Bunun dışında bir başka kısıtlama mevcut değil. Bu sebeple yarın yani 31 Aralık Cuma günü sokağa çıkma yasağı yok.