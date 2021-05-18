Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde resmi tatillerde genellikle sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. 23 Nisan, 1 Mayıs ve ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı uygulandı. Vatandaşlar bu sebeple 19 Mayıs’la ilgili olarak bir açıklama yapılıp yapılmadığını araştırıyor. Yarın yasak var mı?

Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olur mu?

Merakla beklenen kabine toplantısı 17 Mayıs Pazartesi günü yapıldı. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgının kontrol altına alındığını ve 1 Haziran’dan sonra normalleşme takviminin uygulanmayacağını ifade. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından ayrıca esnafa yönelik destek paketlerini de açıkladı. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında 19 Mayıs’a ilişkin bir ifade kullanmadı. İçişleri Bakanlığı’nda da konu hakkında henüz bir genelge yayımlanmadı.