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Spor Yarın satışa çıkıyor! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu
Spor

Yarın satışa çıkıyor! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-05-31 16:37:00 -
Yarın satışa çıkıyor! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 4 Haziran Pazar günü oynanacak derbi maçın biletleri, yarın satışa çıkarılacak.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre, derbinin biletleri yarın saat 11.00'den itibaren GS Logolu passolig kartları için satışa sunulacak.

Derbi biletlerinin fiyatları şu şekilde:

1. kategori 18 bin lira

2. kategori 15 bin lira

3. kategori 13 bin 500 lira
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4. kategori 11 bin 250 lira

5. kategori 9 bin lira

6. kategori 6 bin 750 lira

7. kategori 4 bin 500 lira

8. kategori 3 bin 750 lira

9. kategori 3 bin 375 lira

10. kategori 2 bin 625 lira

11. kategori 2 bin 250 lira

12. kategori 550 lira

13. kategori 500 lira

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