Yarın okullar tatil mi son dakika? 7 Şubat 2022 Pazartesi hangi illerde okullar tatil? Valilik tatil açıklaması!

Yarın okullar var mı? Yarın itibariyle yarıyıl tatili sona eriyor. Milyonlarca öğrenci ikinci dönem için okulların yolunu tutacak. Yarın okullar tatil mi? sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları okullarda yüz yüze eğitime engel oluyor. Öğrenciler ise 'okul var mı, bugün okullar tatil mi?' sorularını yöneltiyor. İşte kar nedeniyle okulların tatil olduğu il ve ilçeler...

Okullarda 1. dönem 21 Ocak Cuma günü sona erdi. Öğrenciler yarı yıl tatilinde epey dinlendiler. Yarın ilk ders zili çalacak fakat artan koronavirüs vakaları nedeniyle kafalarda bazı soru işaretleri var. Hem öğrenciler hem de veliler "15 tatil uzatıldı mı, okullar yarın açılıyor mu?" sorusu yine öğrenci ve veliler tarafından merak ediliyor. Yarıyıl tatili aynen birinci dönemde olduğu gibi yüz yüze eğitimle devam edecek. Bakan Mahmut Özer, yüz yüze eğitimin iptal olmasının söz konusu olmadığını duyurdu. Öğrenciler 7 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacaklar.

Yarın okullar tatil mi? (7 Şubat 2022)

7 Şubat 2022 Pazartezi okulların açılacak olması nediyle kar yağışının olduğu illerde yarın okullar tatil mi, yarın okul var mı? Hangi illerde yarın okullar tatil edildi? soruları da hem öğrenciler hem de veliler tarafından merak ediliyor. İşte 7 Şubat 2022 Pazartesi yarın okulların tatil olduğu iller listesi.

Isparta’da yarın okullar tatil mi?

7 Şubat 2022 Pazaretzi Isparta’da kaç gün okul tatil? Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplandı. Kent genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma olaylarının gelecek hafta da devam etmesi riskinin bulunduğu ifade edildi. İl Hıfzıssıhha Kurulu, 7 Şubat tarihinden itibaren 5 gün süre ile anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okulları ile birlikte rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerin yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimin yapılmasına karar verdi.