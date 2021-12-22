Türkiye son bir haftadır soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında. Öyle ki pek çok ilde kar yağışı sebebiyle köy yolları kapandı. Öğrenciler ise yarın yani 23 Aralık Perşembe günü hangi illerde okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı.

Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okul tatil olacak 23 Aralık Perşembe kar tatili olan iller

23 Aralık Perşembe günü yurt genelinde kar yağışının etkili olması beklenmiyor. Uzmanlar soğuk havanın Cuma günü yurdu terk etmesi ve sıcaklığı mevsim normallerinde seyretmesini beklediklerini ifade ediyor. Şimdiye kadar 23 Aralık Perşembe günü için tatil kararı verilen il ya da ilçe bulunmuyor. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz. 22 Aralık Çarşamba günü ise okulların tatil olduğu iller ve ilçeler şöyle:

Bitlis

Bitlis Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ve bağlı köylerde ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, “"İlimizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçemize bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarımızda 22.12.2021 Çarşamba günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 22.12.2021 Çarşamba günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.

Ağrı

Ağrı’nın Hamur ilçesindeki tüm köy okulları yoğun kar yağışı nedeniyle 1 gün tatil edildi. Yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Hamur'daki tüm köy okulları ile taşımalı eğitim gören öğrenciler için 22.12.2021 Çarşamba günü eğitime bir 1 gün ara verilmiştir” denildi.

Bartın

Bartın’da etkili olan kar yağışının devam etmesiyle birlikte Ulus ve Amasra ilçelerinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildiği duyuruldu.

Kastamonu

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışının etkisini sürdürdüğü Şenpazar'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 22 Aralık Çarşamba günü ara verildi.

Karabük

Karabük’ün Eflani ilçesinde de etkili olan kar yağışı sonrası yarın tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Eflani İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Kar yağışının yoğun şekilde devam etmesinden dolayı 22 Aralık Çarşamba günü ilçede bulunan İlk, Orta ve Lise düzeyindeki tüm okullar 1 gün süre ile tatil edilmiştir” denildi.

Ordu

Ordu'nun Gürgen ve Gürgentepe ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 22 Aralık Çarşamba ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.