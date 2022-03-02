Yurdun büyük bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Bu sebeple hangi illerde okulların tatil olduğu merak ediliyor.

Yarın okullar tatil mi? Hangi iller yarın okullar tatil 3 Mart Perşembe

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Doğanhisar, Tuzlukçu ve Yunak ilçemizde kar yağışının yoğun devam etmesi ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek için 3 Mart 2022 Perşembe günü 1 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilmesine (halk eğitimi kursları dahil) ve uzaktan eğitim yapılmasına kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

Denizli'nin Kale ilçesinde kar yağışı sebebiyle eğitim öğretime bir gün ara verildi. Kale Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemizde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle 03.03.2022 Perşembe günü 1 gün süreyle; tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimle eğitim-öğretime devam edilmesine, engelli hamile ve kronik hastalığı bulunan kamu personellerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yurdun kıyı kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak; Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak; iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Bingöl ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde, Antalya’nın doğu kesimlerinde ise çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmakta, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görülmesi beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın iç ve batı kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu da güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kuvvetli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Afyonkarahisar, Bingöl ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanakl, yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde, Antalya’nın doğu kesimlerinde ise çok kuvvetli sağanak şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kuvvetli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Tekirdağ ve Balıkesir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE -2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu

KOCAELİ 2°C, 6°C

Çok bulutlu, yağmurlu

TEKİRDAĞ 1°C, 8°C

Çok bulutlu, yarın hafif yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli, yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR -3°C, 1°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

DENİZLİ 1°C, 5°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağıların bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri hafif sağanak yağışlı

MUĞLA 1°C, 5°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda sağanak ve gök gürültülü sağanak Göller Yöresi ve rakımı 1100-1300 metre üzerinde olan yerlerde karla karışık yağmur kar şeklinde olmak üzere kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 11°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli, doğusunda çok kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 10°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 0°C, 2°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmurlu, yer yer yoğun kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ankara'nın güney ve doğusu ile Konya, Karaman, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Sivas çevreleri, Kayseri'nin doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor.

ANKARA -2°C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı. Yağışların güney ve doğu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

ESKİŞEHİR -2°C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ 2°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA -1°C, 1°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU -2°C, 1°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor yağışların yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

DÜZCE 2°C, 5°C

Çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

KASTAMONU -3°C, 1°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, merkez ve iç kesimleri aralıklı kar yağışlı. Yağışların gece saatlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor.

ZONGULDAK 2°C, 5°C

Çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların kıyılarda kuvvetli yağmur iç kesimlerinin yükseklerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 5°C, 8°C

Çok bulutlu, yağmurlu ve yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli yağmur yükseklerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

SAMSUN 3°C, 6°C

Çok bulutlu, yağmurlu ve yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli yağmur yükseklerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

TOKAT 3°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

TRABZON 5°C, 8°C

Çok bulutlu, yağmurlu ve yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli yağmur yükseklerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batı kesimlerinde genellikle yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar; doğu kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve aralıklı kar olarak görülmesi beklenen yağışların, bölgenin güney ve batısı ile Erzurum ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli yağmur zamanla yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM 0°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HAKKÂRİ 0°C, 4°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA 6°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

VAN 2°C, 7°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 9°C, 16°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 7°C, 9°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN 8°C, 13°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 10°C, 15°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı