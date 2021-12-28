Geçtiğimiz hafta Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altındaydı. Öyle ki bazı illerde yoğun kar yağışı sebebiyle hayat felç oldu. Kar yağışının görüldüğü illerde ise eğitim-öğretime ara verildi. Öğrenciler ise yarın yani 29 Aralık Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor.

Yarın okullar tatil mi 29 Aralık? Hangi illerde okullar tatil 29 Aralık Çarşamba

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göz attığımızda bu gece ve yarın için kar uyarısında bulunulmuyor. Bu sebeple yarın okulların tatil olacağına ilişkin de bir açıklama yok.