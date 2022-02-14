Geçtiğimiz hafta yurdun büyük bölümünde kar yağışı etkiliydi. Bu sebeple geride bıraktığımız hafta pek çok ilde okullar tatil oldu. Öğrenciler ise bu hafta hangi illerde okulların tatil olacağını merak ediyor?

Yarın okullar tatil mi? 15 Şubat hangi illerde okullar tatil?

15 Şubat Salı günü için şimdiye kadar hiçbir ilden, valiliklerden okulların tatil olduğuna dair bir açıklama gelmedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine baktığımızda 15 Şubat Salı günü yalnızca Muş'ta kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Kocaeli ve Zonguldak çevrelerinin sağanak yağışlı, gece saatlerinde Muş ve Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Kocaeli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE -2°C, 13°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 2°C, 9°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 4°C, 11°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ 4°C, 8°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -3°C, 5°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 5°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 5°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 3°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 6°C, 17°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 10°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 5°C, 16°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA -2°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 0°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR -1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ -6°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA -5°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Zonguldak çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU -1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU -2°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 4°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 5°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 4°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT -1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 6°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Muş ve Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI -18°C, -5°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM -10°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -3°C, 7°C

Parçalı bulutlu

VAN -9°C, -1°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 0°C, 13°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 2°C, 15°C

Az bulutlu

MARDİN 3°C, 13°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 3°C, 17°C

Az bulutlu