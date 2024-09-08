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Eğitim Yarın okullar saat kaçta açılıyor?
Eğitim

Yarın okullar saat kaçta açılıyor?

Yeniakit Publisher
2024-09-08 13:23:00 -
Yarın okullar saat kaçta açılıyor?

Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yaz tatilinin ardından yeni eğitim-öğretim dönemi, 74 bin okul ve 750 bine yakın derslikte başlatılacak. Peki, okullar ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim-öğretim yılı "Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" temasıyla hazırlanan açılış dersiyle başlayacak.

Takvim doğrultusunda okullar 9 Eylül Pazartesi günü açılacak. Tüm kademelerde yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yaz tatilinin ardından yeni eğitim-öğretim dönemi, 74 bine yakın okul ve 750 bine yakın derslikte başlatılacak.

İSTANBUL'DA OKULLARIN AÇILIŞ SAATİ 1 GÜNLÜK DEĞİŞTİ

İstanbul Valiliği okulların açılacağı 9 Eylül Pazartesi günü şehir trafiğinde yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle eğitimin öğretimin saat 10.00 ile 15.00 arasında yapılacağını duyurdu.

Buna göre; İstanbul'da okullar 9 Eylül Pazartesi günü sabah saat 10.00'da açılacak. Eğitim öğleden sonra saat 15.00'e kadar sürecek.

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2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimini Açıkladı

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2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu

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