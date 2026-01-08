  • İSTANBUL
Eğitim Yarın okullar İstanbul’da tatil mi? 9 Ocak Cuma için gözler Valilikte
Eğitim

Yarın okullar İstanbul’da tatil mi? 9 Ocak Cuma için gözler Valilikte

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi:
Yarın okullar İstanbul’da tatil mi? 9 Ocak Cuma için gözler Valilikte

İstanbul’da etkisini artıran şiddetli lodos ve sağanak yağış, öğrenciler ve velilerde “yarın okullar tatil mi?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarılar gelirken, gözler resmi açıklamalara çevrildi.

Megakentte sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kuvvetli rüzgar ve yer yer sağanak yağış, günlük yaşamı zorlaştırmaya başladı. Özellikle sahil kesimlerinde dalga boylarının yükselmesi ve lodosun şiddetlenmesiyle birlikte, 9 Ocak Cuma günü için okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. İşte, detaylar..

 

İstanbul’da lodos etkisini sürdürüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un uyarılarının ardından İstanbul’da kuvvetli lodos yeniden etkisini gösterdi. Sabah saatlerinden itibaren rüzgarın şiddetini artırdığı kentte, sahil kesimlerinde yüksek dalgalar oluştu. Beşiktaş sahilinde kıyıya vuran dalgalar dikkat çekti.

 

AKOM’dan fırtına ve sağanak uyarısı

AKOM tarafından yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere ülkenin büyük bölümünde yağışlı ve soğuk havanın etkili olmasının beklendiği belirtildi. Hafta başından bu yana 15–18 derece aralığında seyreden sıcaklıkların, perşembe günü itibarıyla 8–10 derece birden düşeceği ifade edildi.

 

Rüzgar fırtına şiddetine çıkacak

Yetkililer, akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuvvetleneceğini, perşembe sabahından itibaren ise fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına hamlelerinin görülebileceğini bildirdi. Bu süreçte sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor.

 

Okullar tatil mi?

 

İstanbul’da 9 Ocak Cuma günü için okulların tatil edilmesine ilişkin şu ana kadar Valilikten yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Yetkililerin, hava koşullarının seyrine göre yeni bir değerlendirme yapabileceği belirtilirken, veliler ve öğrenciler resmi duyurulara odaklanmış durumda.

