Milyonlarca kişi yüz yüze eğitimin ne zaman hangi sınıflarda başlayacağını merak ediyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı’ndan detaylı bir açıklama yapıldı. Peki, yarın okul var mı?

Yarın okul var mı? 2 Mart kaçıncı sınıflar okula gidecek?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada, "2 Mart Salı günü itibarıyla tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitime başlanacak. Düşük ve orta riskli illerde yüz yüze eğitime okul öncesi kurumlarda tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada 2 gün başlanacak" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, düşük ve orta riskli illerde yüz yüze eğitime 5, 6, 7, lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplarla haftada 2 gün başlanacağı belirtildi.

Öte yandan, yüz yüze eğitime, seyreltilmiş gruplar halinde, ortaokul 8. sınıflarda haftada 12-22 saat,12. sınıflarda haftada 16-24 saat olarak başlanacağı bildirildi.

Liselerdeki sınavların 8 Mart Pazartesi'den itibaren tüm illerde salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirileceği kaydedildi.

Yüz yüze eğitim kapsamı dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitime devam edileceğinin belirtildiği açıklamada, yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olacağı aktarıldı.

Açıklamada, özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacağı ifadeleri kullanıldı.

Çok yüksek riskli iller: Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Adıyaman, Osmaniye

Yüksek riskli iller: İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan

Orta riskli iller: Kars, Erzurum, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Sivas, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir, Çorum, Kastamonu, Çankırı, Bartın, Karabük, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Denizli, Aydın, Manisa, Bursa

Düşük riskli iller: Hakkari, Van, Şırnak, Siirt, Iğdır, Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Şanlıurfa, Muş, Bitlis, Batman, Uşak