  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Yarın okul var mı? 2 Mart kaçıncı sınıflar okula gidecek?
Eğitim

Yarın okul var mı? 2 Mart kaçıncı sınıflar okula gidecek?

Kaçıncı sınıflar okula gidecek? Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen yüz yüze eğitimde normalleşme adımları atılıyor. Kabine toplantısının ardından milyonlarca kişi 2 Mart Salı günü hangi sınıflarda yüz yüze eğitime başlanacağını merak ediyor. 2 Mart Salı günü hangi sınıflar açılacak? Yarın kim kaçıncı sınıflar okula gidecek?

Yeniakit Publisher
2021-03-01 23:10:00 -
Yarın okul var mı? 2 Mart kaçıncı sınıflar okula gidecek?

Milyonlarca kişi yüz yüze eğitimin ne zaman hangi sınıflarda başlayacağını merak ediyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı’ndan detaylı bir açıklama yapıldı. Peki, yarın okul var mı?

Yarın okul var mı? 2 Mart kaçıncı sınıflar okula gidecek?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada, "2 Mart Salı günü itibarıyla tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitime başlanacak. Düşük ve orta riskli illerde yüz yüze eğitime okul öncesi kurumlarda tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada 2 gün başlanacak" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, düşük ve orta riskli illerde yüz yüze eğitime 5, 6, 7, lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplarla haftada 2 gün başlanacağı belirtildi.

Öte yandan, yüz yüze eğitime, seyreltilmiş gruplar halinde, ortaokul 8. sınıflarda haftada 12-22 saat,12. sınıflarda haftada 16-24 saat olarak başlanacağı bildirildi.

Liselerdeki sınavların 8 Mart Pazartesi'den itibaren tüm illerde salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirileceği kaydedildi.

Yüz yüze eğitim kapsamı dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitime devam edileceğinin belirtildiği açıklamada, yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olacağı aktarıldı.

Açıklamada, özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacağı ifadeleri kullanıldı.

Çok yüksek riskli iller: Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Adıyaman, Osmaniye

Yüksek riskli iller: İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan

Orta riskli iller: Kars, Erzurum, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Sivas, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir, Çorum, Kastamonu, Çankırı, Bartın, Karabük, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Denizli, Aydın, Manisa, Bursa

Düşük riskli iller: Hakkari, Van, Şırnak, Siirt, Iğdır, Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Şanlıurfa, Muş, Bitlis, Batman, Uşak

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran’ı sallayan suikast iddiası! Ahmedinejad duyurdu: Bana bir şey olursa...
Dünya

İran’ı sallayan suikast iddiası! Ahmedinejad duyurdu: Bana bir şey olursa...

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, kendisine yönelik suikast iddialarının ciddi olduğunu söyledi.
Ermenistan karıştı! Oraya girdiler
Dünya

Ermenistan karıştı! Oraya girdiler

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Nikol Paşinyan karşıtı protestocular, hükümet binasını bastı.
İran’dan tansiyonu yükseltecek açıklama! ‘Karşımızda diz çökecekler’
Dünya

İran’dan tansiyonu yükseltecek açıklama! ‘Karşımızda diz çökecekler’

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "ABD ve dünya İran karşısında diz çökmeye, yaptırımları kaldırmaya mecbur kalacak" dedi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay