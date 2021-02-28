Koronavirüs salgını milyonlarca öğretmen, öğrenci ve velinin yaşamına uzaktan eğitim alışkanılığı yerleştirdi. Ancak hem veliler hem de eğitimciler mümkün olduğunca yüz yüze eğitimin sürmesini arzu ediyor. Elbette bu kararlarda en önemli etken vaka sayıları. Peki, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Yarın okul var mı? 1 Mart okullar olacak mı?

15 Şubat’ta köy okullarında, anaokullarında ve kurslarda yüz yüze eğitim başladı. 1 Mart’ta ise 1., 2., 3., 4., 8. ve 12. sınıflarda ile mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacaktı. Ancak yüz yüze eğitimle ilgili kararların kabine toplantısının ardından açıklanmasına karar verildi. Bu sebeple belirtilen sınıflarda yüz yüze eğitimin 2 Mart’ta başlaması bekleniyor. Öte yandan 15 Şubat’ta açılan sınıflar, okullar 1 Mart’ta yüz yüze eğitime devam edecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ülke TV'de konu hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, “Tüm iller için 2 Mart geçerli. Bu zaten söylenmişti ancak Sağlık Bakanlığının son 7 gün için ortaya çıkaracağı vaka sayıları ve hangi ilde kaç vaka var 100 binde, bunların belirlenmesi ile diyelim ki 'çok yüksek', 'yüksek' riskli iller söz konusu, valiliklerce il hıfzıssıhha kurulu marifetiyle o ilde 2 Mart'ta da açmayabilirler. Çünkü yerinde karar bunu gerektiriyor. Yani 'bizim ilimizde artış çok hızlı, dolayısıyla biz valilik olarak böyle bir tedbiri öngördük' diye böyle tedbir alabilirler" dedi.

Yüz yüze sınavlarla ilgili olarak ise Bakan Selçuk, “2 Mart meselesi gündeme gelince illerdeki sınavlarla ilgili de bir tedbir almak gerekti. Yani diyelim ki 3 Mart'ta ya da 2 Mart'ta, 5 Mart'ta bir vilayet, bir ilimiz o ildeki okulların kapatılması konusunda karar alırsa o zaman sınavlarla ilgili de bir karışıklık olacak. Yani biz '1 Mart akşamı yarın var ya da yok' demiş olacağız, bu da bir kargaşaya yol açacak bunun önüne geçebilmek için de 8 Mart tarihinden başlamak üzere illerin durumuna göre karar verilecek” dedi