Yarın maç var mı? Yarın hangi maçlar var, kimin maçı var? Yarınki maçlar ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Yarın maçlar hangileri? Süper Lig'de bu hafta kimlerin maçı var? Süper Lig’de 21. hafta maçları oynanacak. Süper Lig maçlarının yanında Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları önümüzdeki haftalarda oynanacak. Futbolseverler Avrupa Ligi maçlarını da an be an takip ediyor. 11 Ocak 2022 yarın maçlar hangileri? sorusunun yanıtı futbol Tutkunları tarafından araştırılmaya başlandı. Hem Süper Lig ve TFF 1. Lig'de oynanacak olan karşılaşmalar hem de tüm dünyadaki futbol maçları yakından takip ediliyor. İşte bu hafta oynanacak maç programı, 11 Ocak 2022 Salı günü oynanacak maçlar ve maç saatleri.

Yarın hangi maçlar var?

Yarın maç var mı? İşte 11 Ocak Salı maçları:

22.45 Southampton-Brentford S Sport +

23.00 Everton-Leicester City S Sport +

12 Ocak Çarşamba hangi maçlar var?

16.30 Atalanta-Venezia TRT Spor

19.30 Napoli-Fiorentina TRT Spor

22.45 West Ham-Norwich City S Sport +

23.00 Inter-Juventus TRT Spor

13 Ocak Perşembe hangi maçlar var?

23.00 Milan-Genoa TRT Spor

14 Ocak Cuma hangi maçlar var?

20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK beIN Sports 1

20.00 Yeni Malatya-Göztepe beIN Sports 2

20.00 Menemenspor-Bandırmaspor TRT Spor

23.00 Brighton-Crystal Palace S Sport

15 Ocak Cumartesi hangi maçlar var?

13.30 Adana Demirspor-Kayserispor beIN Sports 2

13.30 Denizlispor-Manisa FK TRT Spor

15.30 Manchester City-Chelsea S Sport

16.00 Sivasspor-Trabzonsporb eIN Sports 1

16.00 Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor beIN Sports 2

16.00 İstanbulspor-Ümraniyespor TRT Spor

17.00 Sampdoria-Torino S Sport 2

18.00 Norwich City-EvertonS Sport

19.00 Başakşehir-Konyaspor beIN Sports 2

19.00 Antalyaspor-Fenerbahçe beIN Sports 1

19.00 Kocaelispor-Ankaragücü TRT Spor

20.00 Salernitana-Lazio S Sport 2

20.30 Aston Villa-Manchester United S Sport

22.45 Juventus-Udinese S Sport 2

16 Ocak Pazar hangi maçlar var?

13.30 Altay-Konyaspor beIN Sports 1

13.30 Tuzlaspor-Altınordu TRT Avaz

13.30 Keçiörengücü-Eyüpspor TRT Spor

14.30 Sassuolo-Verona S Sport 2

16.00 Giresunspor-Kasımpaşa beIN Sports 1

16.00 Balıkesirspor-Samsunspor TRT Spor

16.00 Elche-Villarreal Spor Smart

17.00 Liverpool-Brentford S Sport

17.00 Bologna-Napoli S Sport 2

17.00 Hatayspor-Galatasaray beIN Sports 1

19.00 Bursaspor-BB Erzurumspor TRT Spor

19.30 Tottenham-Arsenal S Sport

20.00 Roma-Cagliari S Sport 2

22.45 Atalanta-Inter S Sport 2