Yarın maç var mı? Yarın hangi maçlar var, kimin maçı var? Yarınki maçlar ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Maçlar ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Yarın maç var mı? Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşlemelerinin kura çekimi, 14 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmaları; 8, 9 ve 10 Şubat'ta oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası’nın yanında Süper Lig maçları ile Avrupa Ligi maçları da yakından takip ediliyor. Peki yarın hangi maçlar var? Yarın kimin maçı var? Yarın oynanacak maçlar hangileri? Yarınki maçlar ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte 11 Ocak 2022 Salı maç saatleri.
Yarın maçlar hangileri? Süper Lig'de bu hafta kimlerin maçı var? Süper Lig’de 21. hafta maçları oynanacak. Süper Lig maçlarının yanında Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları önümüzdeki haftalarda oynanacak. Futbolseverler Avrupa Ligi maçlarını da an be an takip ediyor. 11 Ocak 2022 yarın maçlar hangileri? sorusunun yanıtı futbol Tutkunları tarafından araştırılmaya başlandı. Hem Süper Lig ve TFF 1. Lig'de oynanacak olan karşılaşmalar hem de tüm dünyadaki futbol maçları yakından takip ediliyor. İşte bu hafta oynanacak maç programı, 11 Ocak 2022 Salı günü oynanacak maçlar ve maç saatleri.
Yarın hangi maçlar var?
Yarın maç var mı? İşte 11 Ocak Salı maçları:
22.45 Southampton-Brentford S Sport +
23.00 Everton-Leicester City S Sport +
12 Ocak Çarşamba hangi maçlar var?
16.30 Atalanta-Venezia TRT Spor
19.30 Napoli-Fiorentina TRT Spor
22.45 West Ham-Norwich City S Sport +
23.00 Inter-Juventus TRT Spor
13 Ocak Perşembe hangi maçlar var?
23.00 Milan-Genoa TRT Spor
14 Ocak Cuma hangi maçlar var?
20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK beIN Sports 1
20.00 Yeni Malatya-Göztepe beIN Sports 2
20.00 Menemenspor-Bandırmaspor TRT Spor
23.00 Brighton-Crystal Palace S Sport
15 Ocak Cumartesi hangi maçlar var?
13.30 Adana Demirspor-Kayserispor beIN Sports 2
13.30 Denizlispor-Manisa FK TRT Spor
15.30 Manchester City-Chelsea S Sport
16.00 Sivasspor-Trabzonsporb eIN Sports 1
16.00 Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor beIN Sports 2
16.00 İstanbulspor-Ümraniyespor TRT Spor
17.00 Sampdoria-Torino S Sport 2
18.00 Norwich City-EvertonS Sport
19.00 Başakşehir-Konyaspor beIN Sports 2
19.00 Antalyaspor-Fenerbahçe beIN Sports 1
19.00 Kocaelispor-Ankaragücü TRT Spor
20.00 Salernitana-Lazio S Sport 2
20.30 Aston Villa-Manchester United S Sport
22.45 Juventus-Udinese S Sport 2
16 Ocak Pazar hangi maçlar var?
13.30 Altay-Konyaspor beIN Sports 1
13.30 Tuzlaspor-Altınordu TRT Avaz
13.30 Keçiörengücü-Eyüpspor TRT Spor
14.30 Sassuolo-Verona S Sport 2
16.00 Giresunspor-Kasımpaşa beIN Sports 1
16.00 Balıkesirspor-Samsunspor TRT Spor
16.00 Elche-Villarreal Spor Smart
17.00 Liverpool-Brentford S Sport
17.00 Bologna-Napoli S Sport 2
17.00 Hatayspor-Galatasaray beIN Sports 1
19.00 Bursaspor-BB Erzurumspor TRT Spor
19.30 Tottenham-Arsenal S Sport
20.00 Roma-Cagliari S Sport 2
22.45 Atalanta-Inter S Sport 2