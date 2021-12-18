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Spor Yarın kimin maçı var? 19 Aralık pazar hangi takımların maçları var?
Spor

Yarın kimin maçı var? 19 Aralık pazar hangi takımların maçları var?

Pazar günü hangi maçlar var? Süper Lig’in 17.haftasın Cuma akşamı oynanan Giresunspor-Altay maçıyla başladı. Futbolseverler Pazar günü oynanacak maçları araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de yarın hangi maçlar oynanacak?

Yeniakit Publisher
2021-12-18 16:13:00 -
Yarın kimin maçı var? 19 Aralık pazar hangi takımların maçları var?

Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverler 19 Aralık Pazar günü hangi maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, yarın akşam hangi maçlar var?

Yarın kimin maçı var? 19 Aralık pazar hangi takımların maçları var?

GZT Giresunspor-Altay: 3-1

18 Aralık Cumartesi:

Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor:1-3

16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir

19 Aralık Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

16.00 Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük

16.00 Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş

 

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