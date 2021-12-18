Yarın kimin maçı var? 19 Aralık pazar hangi takımların maçları var?
Pazar günü hangi maçlar var? Süper Lig’in 17.haftasın Cuma akşamı oynanan Giresunspor-Altay maçıyla başladı. Futbolseverler Pazar günü oynanacak maçları araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de yarın hangi maçlar oynanacak?
Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverler 19 Aralık Pazar günü hangi maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, yarın akşam hangi maçlar var?
Yarın kimin maçı var? 19 Aralık pazar hangi takımların maçları var?
GZT Giresunspor-Altay: 3-1
18 Aralık Cumartesi:
Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor:1-3
16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor
19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir
19 Aralık Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
16.00 Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük
16.00 Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş