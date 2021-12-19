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Gündem Yarın kabine toplantısı var mı? Korona yasakları gelecek mi?
Gündem

Yarın kabine toplantısı var mı? Korona yasakları gelecek mi?

Kabine toplantısı ne zaman? Koronavirüs salgınında yeni varyantlar milyonları kaygılandırıyor. Bu sebeple milyonların gözü kulağı kabine toplantısında. Peki, kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı hangi gün yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-12-19 22:22:00 -
Yarın kabine toplantısı var mı? Korona yasakları gelecek mi?

Yılın son kabine toplantısının ne zaman yapılacağı merak konusu. Bu sebeple pek çok kişi “Kabine toplantısı ne zaman?” sorusunun cevabını araştırıyor.

Yarın kabine toplantısı var mı? Korona yasakları gelecek mi?

Milyonların gözü kulağı kabine toplantısında. Kabine toplantısı 20 Aralık Pazartesi günü yapılacak. Toplantıda koronavirüs salgınının seyri, emekli maaş zammı gibi konuların masaya yatırılması bekleniyor.

Son dönemde pek çok ülke kısmi ya da tam kapanmaya gitti. Benzer bir durumun ülkemiz içinde geçerli olup olmayacağı merak ediliyor. Ancak alınan bilgilere göre gündemde kapanmalara ilişkin bir madde bulunmuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca zaman zaman yaptığı açıklamalarda kısıtlamaların gündemde olmadığını dile getiriyor.

Merakla beklenen toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 19.00-20.00 sularında açıklama yapması bekleniyor.

 

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