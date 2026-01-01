Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? 2 Ocak Cuma okul var mı?

Türkiye genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürürken, pek çok ilde okullar tatil edildi. İstanbul’da da 30 Aralık Salı gecesi ve 31 Aralık Çarşamba gecesi bazı ilçelerde kar yağışı görüldü. Özellikle kentin kuzey ve yüksek kesimlerinde etkili olan yağışın ardından, İstanbul’da yaşayan milyonlarca öğrenci ve veli “2 Ocak Cuma günü okullar tatil mi?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

AKOM’dan İstanbul için kar ve buzlanma uyarısı

AKOM, 31 Aralık 2025 ile 2 Ocak 2026 tarihleri arasında İstanbul başta olmak üzere birçok bölgede soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu. Açıklamada, özellikle perşembe sabahından itibaren Avrupa Yakası’nın kuzeyi, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası genelinde kar yağışının yer yer kuvvetleneceği belirtildi.

AKOM’un değerlendirmelerine göre İstanbul’un kuzey ve yüksek kesimlerinde 1 ila 5 santimetre arasında kar örtüsü beklenirken, kent merkezinde ise çatı ve yol kenarlarında yer yer beyaz örtü oluşabileceği ifade edildi. Yağış sonrası hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte don ve gizli buzlanma riskine de dikkat çekildi.

Meteoroloji’den İstanbul hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de İstanbul için güncel hava durumu tahminlerini yayımladı. İstanbul’un yüksek kesimlerinde yaşayan vatandaşlar güne kar yağışıyla uyanırken, kent genelinde kar yağışı görmeyenler “İstanbul’a kar yağacak mı?” sorusunu gündeme taşıdı. Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanmaya karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

2 Ocak Cuma okullar tatil mi?

İstanbul’da soğuk hava etkisini sürdürse de 2 Ocak Cuma günü için İstanbul Valiliği tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin normal seyrinde devam etmesi bekleniyor.