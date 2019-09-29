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Yarın İstanbul'da hangi okullar tatil! 29 okulda eğitime 1 gün ara

Perşembe günü İstanbul'da yaşanan 5.7'lik depremin ardından kentteki bazı okullarda hasar tespit edildi. İstanbul Valiliği ağır ve az hasarlı toplam 29 okul tespit etti. Bu okullarda eğitime 1 gün ara verildi. İşte, merak ettiğiniz “Yarın İstanbul'da hangi okullar tatil!” sorusunun cevabı.

29 Eylül 2019 Pazar 18:05
Yarın İstanbul'da hangi okullar tatil! 29 okulda eğitime 1 gün ara

Perşembe günü İstanbul'da yaşanan 5.7'lik depremin ardından kentteki bazı okullarda hasar tespit edildi. İstanbul Valiliği ağır ve az hasarlı toplam 29 okul tespit etti. Bu okullarda eğitime 1 gün ara verildi. İşte, merak ettiğiniz “Yarın İstanbul'da hangi okullar tatil!” sorusunun cevabı.

İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada deprem sonrası ağır ve az hasarlı 29 okulun belirlendiğini duyurdu. Aynı açıklamada söz konusu 29 okulda 30 Eylül Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. 30 Eylül Pazartesi günü saat 14.00'te öğrencilerin 1 Ekim'de itibaren hangi okulda eğitimlerine devam edeceklerinin de açıklanacağı duyuruldu.

Yarın İstanbul'da hangi okullar tatil!

İşte merak ettiğiniz sorununun cevabına geldik!

AĞIR HASARLI OKULLAR 

1. BAHÇELİEVLER Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi

2. BAHÇELİEVLER Yenibosna Ortaokulu

3. BÜYÜKÇEKMECE Mimarsinan İlkokulu ve Ortaokulu

4. ÇATALCA Arif Nihat Asya MTAL

5. GAZİOSMANPAŞA Vefa Poyraz Anadolu Lisesi

6. GAZİOSMANPAŞA Küçükköy İHL (A Blok)

7. GAZİOSMANPAŞA 100. Yıl İlk/Ortaokulu

8. PENDİK Seyit Burhan Toprak İlkokulu

9. SANCAKTEPE Sancaktepe Rehberlik ve Araştırma Merk.

AZ HASARLI OKULLAR 

1. ARNAVUTKÖY Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu

2. AVCILAR Abdulkadir Uztürk Ortaokulu

3. BEYKOZ Fatinhoca İlkokulu

4. BÜYÜKÇEKMECE Güzelce Cevdet Zebure Kotan Ortaokulu

5. EYÜPSULTAN Üçşehitler İlkokulu ve Ortaokulu

9. GAZİOSMANPAŞA Karlıtepe Ortaokulu

10. GÜNGÖREN Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu

11. KÜÇÜKÇEKMECE Söğütlüçeşme Ortaokulu

12. KÜÇÜKÇEKMECE Tahsin Banguoğlu İlkokulu

13. KÜÇÜKÇEKMECE Nergiz Anaokulu

14. MALTEPE Halit Armay Anadolu Lisesi

15. PENDİK Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

16. PENDİK Ergenekon İlk/Ortaokulu

17. SANCAKTEPE Osmangazi İlkokulu

18. SİLİVRİ Prof. Dr. Besim ÜSTÜNEL Anaokulu

19. SULTANGAZI İstiklal Ortaokulu

20. ÜSKÜDAR Burhan Felek Anadolu Lisesi 

İşte, İstanbul Valiliği'nde yapılan o açıklama!

"26 Eylül 2019’da meydana gelen deprem nedeniyle İstanbul Valiliği Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde faaliyete başlayan görevli kurumlarımızın çalışmaları devam etmektedir.

Bu süreçte, AFAD Merkezi’mizce 3.133 hasarlı yapı ihbarı alınmıştır. Bu hasarlı yapılar Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca görevlendirilen teknik ekipler tarafından süratle incelenmiş ve incelenmeye devam edilmektedir.

EĞİTİM

İlimizdeki 114 okul ve eğitim kurumu için hasar tespit talebinde bulunulmuştur. Bu okul ve eğitim kurumlarında Ön Hasar Tespit çalışmaları tamamlanmıştır.

Bu çalışmalar sonucunda; 85 okul hasarsız, 20 okul az hasarlı, 9 okul ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir.

Aşağıda isimleri yazılı bulunan ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulumuzun;

1- Yıkılıp yeniden yapılması veya güçlendirilmesi çalışmalarına en kısa sürede başlanacaktır.

2- Bu okullarımızda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.

3- Eğitim-öğretim hizmetinin aksamadan yürütülmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce gerekli planlamalar yapılmıştır.

4- Öğrencilerimizin 1 Ekim 2019 Salı gününden itibaren hangi okullarda eğitim-öğretime devam edecekleri 30 Eylül 2019 Pazartesi günü, Saat 14.00’a kadar kamuoyuna duyurulacaktır.

SAĞLIK 

Hasar ihbarı yapılan 9 hastanemizden 7’sinin hasarsız, 1’inin az hasarlı, 1 hastanemizin de idari binasının ağır hasarlı olduğu tespit edilmiştir.

DİĞER KAMU BİNA VE TESİSLERİ

Hasar ihbarı yapılan 21 diğer kamu binasının 12’sinin hasarsız, 1’inin az hasarlı, 4’ünün de ağır hasarlı (3’ü Cami, 1’i Cami müştemilatı) olduğu tespit edilmiştir. 4 binada ise incelemeler devam etmektedir.

SİVİL YAPILAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından 767 binada 12.147 bağımsız bölümün incelemesi bitirilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda;

9.359 hasarsız,

1.895 az hasarlı,

320 ağır hasarlı,

583 deprem kaynaklı olmayan hasarlı yapı olduğu tespit edilmiştir.

Ağır hasarlı olduğu tespit edilen 320 bağımsız bölüm, ilgili belediyelerce mühürlenmiştir. Bu binaların gerekli emniyet tedbirleri alınarak, belediyeler tarafından yıkımı en kısa sürede sağlanacaktır. Bu yapılarda ikamet eden vatandaşlarımız, kaymakamlık ve belediyeler tarafından misafir edilecektir.

Az hasarlı olduğu tespit edilen 1.895 bağımsız bölüm ise ilgili belediyesince onaylanacak plan ve projeye göre bina sahipleri tarafından güvenli hale getirilecektir."

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 18:05
  1. Yarın İstanbul'da hangi okullar tatil! 29 okulda eğitime 1 gün ara
  2. deprem
  3. istanbul

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