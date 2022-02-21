Yeni gün öncesinde pek çok kişi güncel hava durumunu araştırmaya başladı. Peki, yarın İstanbul’da hava nasıl olacak?

Yarın hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu 22 Şubat

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yer yer gök gürültülü kuvvetli sağanak beklendiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli ve Sakarya'nın güneyi, Kastamonu kıyıları, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Trakya ile Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların yarın Trakya ile Aydın, İzmir'in güney ve doğusu, Muğla, Adana'nın güneyi, Osmaniye, Hatay, Burdur'un doğusu, Isparta'nın güneyi, Adıyaman, Ş. Urfa'nın batısı ile G. Antep çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusu (İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare/12 saat); Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (50-75 kg/metrekare/12 saat) olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yarın batısı ile zamanla güney ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak , Trakya'nın yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'da yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 8°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın zamanla güney kesimleri yağmurlu

TEKİRDAĞ 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın İzmir'in güney ve doğusu ile Aydın ve Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DENİZLİ 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın güney ve doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Burdur'un doğusu, Isparta'nın güneyi, Hatay, Adana'nın güneyi ve Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Antalya'nın Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (50-75 kg/metrekare) olması bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde (Toros dağları) yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ADANA 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın güney kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 13°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (50-75 kg/metrekare) olması bekleniyor.

HATAY 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Sivas dışında bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri) yüksek kar örtüsü bulunan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ANKARA 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu,

ESKİŞEHİR 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu,

KAYSERİ 2°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu,

KONYA 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın bölgenin iç kesimleri ile Kastamonu kıyılarının aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BOLU 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı yağmurlu

DÜZCE 8°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 2°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren bölgenin iç kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 6°C, 18°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

SAMSUN 7°C, 18°C

Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu

TOKAT 5°C, 15°C

Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

TRABZON 7°C, 16°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölgenin güneydoğu kesimleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Tunceli, Malatya, Elazığ, Bingöl, muş ve Bitlis çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, güneydoğu kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -7°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

HAKKARİ 0°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MALATYA 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmurlu

VAN -3°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Adıyaman ve G. Antep çevreleri ile Ş. Urfa'nın batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 3°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MARDİN 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA 11°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.