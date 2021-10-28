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Yaşam Yarın hava nasıl? Hafta sonu hava nasıl olacak?
Yaşam

Yarın hava nasıl? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hava nasıl olacak? Cumhuriyet Bayramı sebebiyle 29 Ekim Cuma günü resmi tatil olarak geçecek. Hafta sonu tatili ile birlikte üç gün izin yapacak olanlar ise yaşadıkları şehirlerde havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. Peki, İstanbul'da yarın hava nasıl olacak? Ankara hava durumu

Yeniakit Publisher
2021-10-28 21:29:00 -
Yarın hava nasıl? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle cuma günü resmi tatil. Hafta sonuyla birlikte üç gün tatil yapacak olanlar hava durumunu araştırmaya başladı. Peki, hafta sonu hava nasıl?

Yarın hava nasıl? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Marmara Denizi’nde doğu ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın, yarın akşam saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman illerinin kuzeyi ile Siirt ve Şırnak çevrelerinde yarın sabah kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, söz konusu kuvvetli yağışların yarın akşam etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ANKARA

İSTANBUL

İZMİR

ANTALYA

TRABZON

KARS

DİYARBAKIR

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