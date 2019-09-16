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Yarın hava nasıl? 17 Eylül Salı hava durumu

Mevsim geçilerinde her gün hava durumu nasıl sorusu merak ediliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, 17 Eylül Salı günü (yarın) Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde sağanak yağış etkili olacak, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde ise rüzgarın etki olması öngörülüyor. Yarın hava nasıl?İşte 17 Eylül Salı hava durumu

16 Eylül 2019 Pazartesi 21:22
Yarın hava nasıl? 17 Eylül Salı hava durumu

Mevsim geçilerinde her gün hava durumu nasıl sorusu merak ediliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, 17 Eylül Salı günü (yarın) Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde sağanak yağış etkili olacak, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde ise rüzgarın etki olması öngörülüyor. Yarın hava nasıl? İşte 17 Eylül Salı hava durumu

Yarın (17 Eylül Salı) hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Sivas, Ordu, Elazığ ve Bingöl çevreleri ile Samsun ve Tokat'ın doğu, Kahramanmaraş ve Malatya'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 18°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 14°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 16°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 12°C, 27°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 20°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 18°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu, doğusu parçalı ve çok bulutlu, Kahramanmaraş'ın kuzey, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 23°C, 31°C
Az bulutlu

HATAY 21°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, doğusu parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 11°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 13°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 25°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 18°C, 25°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 16°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Ordu ile Samsun ve Tokat'ın doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 15°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 18°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 13°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde doğu kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 20°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Elazığ, Bingöl ve Malatya'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 8°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 15°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 10°C, 24°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 16°C, 31°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 18°C, 30°C
Parçalı bulutlu

MARDİN 22°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 21:22
  1. Tokat
  2. Sivas
  3. Samsun
  4. Ordu
  5. Kahramanmaraş
  6. Malatya
  7. Hatay
  8. Elazığ
  9. Bingöl
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