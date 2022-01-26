Yarın hangi maçlar var? Yarın kimin maçı var? 27 Ocak Perşembe hangi maç var, maç saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig maçlarının yanında Avrupa Lig maçları da futbolseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig'de 23. hafta geride kalırken, Trabzonspor adım adım şampiyonluğa oynuyor. Süper Lig 24. hafta maçları 4 Şubat Cuma günü İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor ve Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor maçlarıyla başlayacak. Peki Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? . La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig’in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ne zaman saat kaçta?

Yarın hangi maçlar var?

27 Ocak Perşembe maç programı:

22.45 Club Brugge-St.Gilloise beIN Sports

28 Ocak Cuma kimin maçı var?

20.00 Honduras-Kanada S Sport

29 Ocak Cumartesi hangi maçlar var?

15.30 Ross Country-Glasgow Rangers Bilyoner

18.00 Celtic-Dundee United Bilyoner

30 Ocak Pazar kimin maçı var, maç saat kaçta?

20.30 Paok-Olympiakos Bilyoner

20.30 Standart Liege-Mechelen Bilyoner

21.00 Braga-Moreirense Bilyoner

23.00 Kortrijk-Clun Brugge Bilyoner

23.05 Kanada-ABDS Sport

23.30 Porto-Maritimo Bilyoner

Peki Süper Lig puan durumu ne? Süper Lig 24., 25. ve 26. hafta maçları ne zaman saat kaçta?

Süper Lig puan durumu

1.TRABZONSPOR 54

2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 45

3.AYTEMİZ ALANYASPOR 38

4.ADANA DEMİRSPOR 37

5.FENERBAHÇE 37

6.BEŞİKTAŞ 36

7.ATAKAŞ HATAYSPOR 36

8.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 34

9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 32

10.DEMİR GRUP SİVASSPOR 31

11.YUKATEL KAYSERİSPOR 31

12.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 30

13.KASIMPAŞA 27

14.GÖZTEPE 27

15.GALATASARAY 27

16.GZT GİRESUNSPOR 26

17.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 24

18.ÇAYKUR RİZESPOR 22

19.ALTAY 18

20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 16

Süper Lig 24. hafta maç programı

4 Şubat Cuma hangi maçlar var?

20.00 İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor

20.00 Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor

5 Şubat Cumartesi kimin maçı var, maç saat kaçta?

13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa

19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir

6 Şubat Pazar hangi maçlar var?

16.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray

19.00 Göztepe-Altay

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor

25. hafta maçları Süper Lig 25. hafta maç saatleri

11 Şubat Cuma hangi maçlar var?

20.00 Altay-Çaykur Rizespor

12 Şubat Cumartesi:

16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK

16.00 GZT Giresunspor-Fenerbahçe

19.00 Galatasaray-Yukatel Kayserispor

13 Şubat Pazar kimin maçı var?

13.30 Demir Grup Sivasspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük

19.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor

19.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor

14 Şubat Pazartesi maç saat kaçta?

20.00 Atakaş Hatayspor-Göztepe

20.00 Adana Demirspor-Beşiktaş

26. hafta maç programı

18 Şubat Cuma hangi maçlar var?

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa

20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir

19 Şubat Cumartesi maç saatleri

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor

16.00 Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor

19.00 Beşiktaş-Altay

20 Şubat Pazar kimin maçı var?

13.30 Gaziantep FK-Adana Demirspor

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor

19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor

21 Şubat Pazartesi hangi maçlar var?

20.00 Göztepe-Galatasaray