Yarın hangi maçlar var? Yarın kimin maçı var? 27 Ocak Perşembe hangi maç var, maç saat kaçta hangi kanalda?
27 Ocak 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa, sahasında Yukatel Kayserispor'u 3-1 mağlup etti. Süper Lig'in 23. haftasındaki Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor karşılaşması, 0-0 eşitlikle tamamlandı. Süper Lig 24. hafta maçları 4 Şubat Cuma günü Konyaspor -Giresunspor maçı ile başlamış olacak.
Süper Lig maçlarının yanında Avrupa Lig maçları da futbolseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig'de 23. hafta geride kalırken, Trabzonspor adım adım şampiyonluğa oynuyor. Süper Lig 24. hafta maçları 4 Şubat Cuma günü İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor ve Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor maçlarıyla başlayacak. Peki Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? . La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig’in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ne zaman saat kaçta?
Yarın hangi maçlar var?
27 Ocak Perşembe maç programı:
22.45 Club Brugge-St.Gilloise beIN Sports
28 Ocak Cuma kimin maçı var?
20.00 Honduras-Kanada S Sport
29 Ocak Cumartesi hangi maçlar var?
15.30 Ross Country-Glasgow Rangers Bilyoner
18.00 Celtic-Dundee United Bilyoner
30 Ocak Pazar kimin maçı var, maç saat kaçta?
20.30 Paok-Olympiakos Bilyoner
20.30 Standart Liege-Mechelen Bilyoner
21.00 Braga-Moreirense Bilyoner
23.00 Kortrijk-Clun Brugge Bilyoner
23.05 Kanada-ABDS Sport
23.30 Porto-Maritimo Bilyoner
Peki Süper Lig puan durumu ne? Süper Lig 24., 25. ve 26. hafta maçları ne zaman saat kaçta?
Süper Lig puan durumu
1.TRABZONSPOR 54
2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 45
3.AYTEMİZ ALANYASPOR 38
4.ADANA DEMİRSPOR 37
5.FENERBAHÇE 37
6.BEŞİKTAŞ 36
7.ATAKAŞ HATAYSPOR 36
8.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 34
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 32
10.DEMİR GRUP SİVASSPOR 31
11.YUKATEL KAYSERİSPOR 31
12.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 30
13.KASIMPAŞA 27
14.GÖZTEPE 27
15.GALATASARAY 27
16.GZT GİRESUNSPOR 26
17.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 24
18.ÇAYKUR RİZESPOR 22
19.ALTAY 18
20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 16
Süper Lig 24. hafta maç programı
4 Şubat Cuma hangi maçlar var?
20.00 İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor
20.00 Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor
5 Şubat Cumartesi kimin maçı var, maç saat kaçta?
13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa
19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir
6 Şubat Pazar hangi maçlar var?
16.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray
19.00 Göztepe-Altay
19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor
25. hafta maçları Süper Lig 25. hafta maç saatleri
11 Şubat Cuma hangi maçlar var?
20.00 Altay-Çaykur Rizespor
12 Şubat Cumartesi:
16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK
16.00 GZT Giresunspor-Fenerbahçe
19.00 Galatasaray-Yukatel Kayserispor
13 Şubat Pazar kimin maçı var?
13.30 Demir Grup Sivasspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük
19.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor
19.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor
14 Şubat Pazartesi maç saat kaçta?
20.00 Atakaş Hatayspor-Göztepe
20.00 Adana Demirspor-Beşiktaş
26. hafta maç programı
18 Şubat Cuma hangi maçlar var?
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa
20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir
19 Şubat Cumartesi maç saatleri
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor
16.00 Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor
19.00 Beşiktaş-Altay
20 Şubat Pazar kimin maçı var?
13.30 Gaziantep FK-Adana Demirspor
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor
19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor
21 Şubat Pazartesi hangi maçlar var?
20.00 Göztepe-Galatasaray