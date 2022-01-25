Yarın hangi maçlar var? Yarın kimin maçı var 26 Ocak 2022 Çarşamba maç programı
26 Ocak günün maçları | Futbolseverler bu hafta hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, yarın hangi maçlar var? TFF 2.Lig maçları ertelendi mi?
Futbol dolu bir hafta geçirmek isteyenler hangi liglerde maçların olduğunu araştırmaya başladı. Peki, yarın hangi maçlar oynanacak?
Yarın hangi maçlar var? Yarın kimin maçı var 26 Ocak 2022 Çarşamba maç programı
TFF 2. Lig Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta 26 Ocak'ta oynanması planlanan 22. hafta karşılaşmaları ertelenirken, 23. hafta karşılaşmaları 30 Ocak'ta, TFF 3. Lig 1. Grup ve 3. Grup'ta 20. hafta, 2. Grup'ta ise 22. hafta karşılaşmaları 29 ve 30 Ocak'ta oynanacak.
FIFA milli maç takvimi nedeniyle verilen aranın ardından Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24. hafta karşılaşmaları 4, 5 ve 6 Şubat'ta, Spor Toto 1. Lig karşılaşmaları 5, 6 ve 7 Şubat'ta oynanacak.
21.00 Angers-St.Etienne beIN Sport 2 (Fransa Ligue 1)
22.00 Heart-Celtic S Sport+ (İskoçya Premier Lig)
23.00 Anderleccht-Cercle Brugge tivibu Sport 2(Belçika Pro League)