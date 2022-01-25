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Spor Yarın hangi maçlar var? Yarın kimin maçı var 26 Ocak 2022 Çarşamba maç programı
Spor

Yarın hangi maçlar var? Yarın kimin maçı var 26 Ocak 2022 Çarşamba maç programı

26 Ocak günün maçları | Futbolseverler bu hafta hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, yarın hangi maçlar var? TFF 2.Lig maçları ertelendi mi?

Yeniakit Publisher
2022-01-25 17:53:00 -
Yarın hangi maçlar var? Yarın kimin maçı var 26 Ocak 2022 Çarşamba maç programı

Futbol dolu bir hafta geçirmek isteyenler hangi liglerde maçların olduğunu araştırmaya başladı. Peki, yarın hangi maçlar oynanacak?

Yarın hangi maçlar var? Yarın kimin maçı var 26 Ocak 2022 Çarşamba maç programı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta 26 Ocak'ta oynanması planlanan 22. hafta karşılaşmaları ertelenirken, 23. hafta karşılaşmaları 30 Ocak'ta, TFF 3. Lig 1. Grup ve 3. Grup'ta 20. hafta, 2. Grup'ta ise 22. hafta karşılaşmaları 29 ve 30 Ocak'ta oynanacak.

FIFA milli maç takvimi nedeniyle verilen aranın ardından Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24. hafta karşılaşmaları 4, 5 ve 6 Şubat'ta, Spor Toto 1. Lig karşılaşmaları 5, 6 ve 7 Şubat'ta oynanacak.

21.00 Angers-St.Etienne              beIN Sport 2 (Fransa Ligue 1)

22.00 Heart-Celtic           S Sport+ (İskoçya Premier Lig)

23.00 Anderleccht-Cercle Brugge             tivibu Sport 2(Belçika Pro League)

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