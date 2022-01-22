Yarın hangi maçlar var, yarın kimin maçı var 23 Ocak Pazar maçlar saat kaçta?
Süper Lig yarın hangi maçlar var? Süper Lig’de 23.hafta maçları 22 Ocak Cumartesi günü başladı. Futbol dolu bir pazar günü geçirmek isteyenler günün maçlarını araştırmaya başladı. Peki, yarın hangi maçlar var?
Süper Lig’de 23.hafta maçları devam ediyor. Futbolseverler yarın yani 23 Ocak Pazar günü oynanacak maçları araştırmaya başladı. İşte, günün maçları…
Yarın hangi maçlar var, yarın kimin maçı var 23 Ocak Pazar maçlar saat kaçta?
Süper Lig 23.hafta
23 Ocak Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor
13.30 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor
16.00 Altay-İttifak Holding Konyaspor
16.00 GZT Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK
19.00 Galatasaray-Trabzonspor
1.Lig
23 Ocak Pazar:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
13.30 Adanaspor-Ankara Keçiörengücü
16.00 Beypiliç Boluspor-Tuzlaspor
19.00 Eyüpspor-Bursaspor