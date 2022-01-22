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Spor Yarın hangi maçlar var, yarın kimin maçı var 23 Ocak Pazar maçlar saat kaçta?
Spor

Yarın hangi maçlar var, yarın kimin maçı var 23 Ocak Pazar maçlar saat kaçta?

Süper Lig yarın hangi maçlar var? Süper Lig’de 23.hafta maçları 22 Ocak Cumartesi günü başladı. Futbol dolu bir pazar günü geçirmek isteyenler günün maçlarını araştırmaya başladı. Peki, yarın hangi maçlar var?

Yeniakit Publisher
2022-01-22 16:47:00 -
Yarın hangi maçlar var, yarın kimin maçı var 23 Ocak Pazar maçlar saat kaçta?

Süper Lig’de 23.hafta maçları devam ediyor. Futbolseverler yarın yani 23 Ocak Pazar günü oynanacak maçları araştırmaya başladı. İşte, günün maçları…

Yarın hangi maçlar var, yarın kimin maçı var 23 Ocak Pazar maçlar saat kaçta?

Süper Lig 23.hafta

23 Ocak Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor

13.30 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor

16.00 Altay-İttifak Holding Konyaspor

16.00 GZT Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK

19.00 Galatasaray-Trabzonspor

1.Lig

23 Ocak Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

13.30 Adanaspor-Ankara Keçiörengücü

16.00 Beypiliç Boluspor-Tuzlaspor

19.00 Eyüpspor-Bursaspor

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