Yarın hangi maçlar var? Süper Lig maçları başlıyor mu? 4 Şubat Cuma kimin maçı var saat kaçta?

Kimin maçı var, yarın hangi maçlar var? soruları Süper Lig’in başlayacak olması nedeniyle bir hayli merak ediliyor. Futbolseverler devre arasından dolayı Süper Lig maçlarına bir zamandır hasret kaldı. Süper Lig maçlarının aranın ardından yarın başlayacak olması sonrası futbolseverler yarınki maçlar kimin? Yarın hangi maçlar var, maçlar saat kaçta? soruları sorgulamakta. İşte Süper Lig maçları… La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Dünya Kupası Eleme maç programı.

Bugün hangi maçlar var?

3 Şubat 2022 Perşembe hangi maçlar var, kimi maçı var, Bugünkü maçlar saat kaçta? İşte 3 Şubat Perşembe bugün oynanacak maçlar...

19:00 beIN Sports MAX 1 - İstanbulspor - Ümraniyespor

20:00 beIN Sports 1 - Denizlispor - Göztepe

22:30 S Sport 2 - Bochum - Arminia Bielefeld

22:45 beIN Sports 4 - Grenoble - Le Havre

22:45 beIN Sports 3 - Sampdoria - Napoli

Yarın hangi maçlar var?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 24. hafta maçlarının programı şöyle:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

5 Şubat Cumartesi hangi maçlar var?

13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)

19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)

6 Şubat Pazar maç saat kaçta?

16.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor (Çaykur Didi)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Göztepe-Altay (Gürsel Aksel)

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)