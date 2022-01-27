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Spor Yarın hangi maçlar var? Bu hafta hangi maçlar var?
Spor

Yarın hangi maçlar var? Bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig maçları niye yok? Futbolseverler hafta sonu oynanacak maçların programını araştırmaya başladı. Peki, yarın hangi maçlar var? 28 Ocak Cuma oynanacak maçlar

Yeniakit Publisher
2022-01-27 16:22:00 -
Yarın hangi maçlar var? Bu hafta hangi maçlar var?

Futbolseverler bu hafta sonu oynanacak maçların programlarını araştırmaya başladı. Peki, bu hafta sonu hangi maçlar oynanacak?

Yarın hangi maçlar var? Bu hafta hangi maçlar var?

TFF 2. Lig Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta 23. hafta karşılaşmaları 30 Ocak'ta, TFF 3. Lig 1. Grup ve 3. Grup'ta 20. hafta karşılaşmaları 29 ve 30 Ocak'ta oynanacak.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 29 Ocak'ta oynanması gereken 22. hafta karşılaşmalarının tamamı ise ileri bir tarihe ertelendi.

FIFA milli maç takvimi nedeniyle verilen aranın ardından Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24. hafta karşılaşmaları 4, 5 ve 6 Şubat'ta, Spor Toto 1. Lig karşılaşmaları 5, 6 ve 7 Şubat'ta oynanacak.

Avrupa’da futbol 28 Ocak Cuma

22.45 Huddersfield-Stoke (İngiltere Championhip)         beIN Sport 2

23.00 Nantes-Brest        (Fransa Kupası) beIN Max 2

24. hafta

4 Şubat Cuma:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor

20.00 Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor

5 Şubat Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa

19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir

6 Şubat Pazar:

16.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray

19.00 Göztepe-Altay

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor

25. hafta

11 Şubat Cuma:

20.00 Altay-Çaykur Rizespor

12 Şubat Cumartesi:

16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK

16.00 GZT Giresunspor-Fenerbahçe

19.00 Galatasaray-Yukatel Kayserispor

13 Şubat Pazar:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük

19.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor

19.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor

14 Şubat Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Göztepe 

20.00 Adana Demirspor-Beşiktaş

26. hafta

18 Şubat Cuma:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa

20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir

19 Şubat Cumartesi:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor

16.00 Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor

19.00 Beşiktaş-Altay

20 Şubat Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Adana Demirspor

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor

19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor

21 Şubat Pazartesi:

20.00 Göztepe-Galatasaray

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