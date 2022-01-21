Yarın hangi maçlar var? 22 Ocak 2022 Cumartesi: Hangi maçlar ne zaman saat kata?

Süper Lig'in 23. haftasında heyecan cumartesi ve pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Peki yarın hangi maçlar var? Bugün maç var mı? Süper Lig 23. hafta yarın hangi maçlar var? Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Bu hafta Galatasaray-Trabzonspor derbisi oynanacak. Galatasaray-Trabzonspor maçında hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Peki hangi maçlar ne zaman saat kata? Galatasaray-Trabzonspor derbisi ne zaman saat kaçta?