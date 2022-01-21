Yarın hangi maçlar var? 22 Ocak 2022 Cumartesi: Hangi maçlar ne zaman saat kata?
Süper Lig'in 23. haftasında heyecan cumartesi ve pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Peki yarın hangi maçlar var? Bugün maç var mı? Süper Lig 23. hafta yarın hangi maçlar var? Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Bu hafta Galatasaray-Trabzonspor derbisi oynanacak. Galatasaray-Trabzonspor maçında hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Peki hangi maçlar ne zaman saat kata? Galatasaray-Trabzonspor derbisi ne zaman saat kaçta?
Süper Lig'in 23. haftasında yarın hangi maçlar var? Süper Lig 22. hafta geride kalırken, futbolseverler bu haftanın maçlarını sorgulamaya başladı. Peki yarın hangi maç var? Yarın oynanacak maçlar hangileri?
Yarın hangi maçlar var?
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
16.00 Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Adana)
19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)
23.00 Watford-Norwich City S Sport
23.00 Lyon-St. Etienne beIN Connect, Bilyoner
Süper Lig'in 23. haftasında 23 Ocak Pazar günü yapılacak Galatasaray-Trabzonspor maçında hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, Atilla Karaoğlan yönetecek.
Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Onur Özütoprak olacak.
22 Ocak 2022 Pazar maçları saat kaçta, hangi kanalda?
13.30 Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor: Halil Umut Meler
13.30 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka
16.00 Altay-İttifak Holding Konyaspor: Abdulkadir Bitigen
16.00 GZT Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK: Yasin Kol
19.00 Galatasaray-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan15.30 Everton-Aston Villa S Sport
17.00 Genoa-Udinese S Sport, Bilyoner
17.30 Hoffenheim-B.Dortmund beIN Connect, Bilyoner
17.30 B.Leverkusen-Augsburg Bilyoner
18.00 Brentford-Wolverhampton S Sport
18.00 Leeds United-Newcastle S Sport Plus
18.00 M.United-West Ham S Sport
18.15 Villarreal-Mallorca Spor Smart
20.00 Inter-Venezia S Sport
20.30 Southampton-M.City S Sport
23.00 A.Madrid-Valencia Spor Smart
17.00 Arsenal-Burnley S Sport Plus
17.00 Leicester-Brighton S Sport Plus
17.00 Crystal Palace-Liverpool S Sport 1
17.30 Leipzig-Wolfsburg Bilyoner
18.15 Real Madrid-Elche Spor Smart
19.30 H. Berlin-Bayern Münih Bilyoner
19.30 Chelsea-Tottenham S Sport
22.45 Milan-Juventus S Sport 2
22.45 PSG-Reims Bilyoner
23.00 Alaves-Barcelona Spor Smart
23.30 Porto-Famalicao S Sport Plus, Bilyoner