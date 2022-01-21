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Spor Yarın hangi maçlar var? 22 Ocak 2022 Cumartesi: Hangi maçlar ne zaman saat kata?
Spor

Yarın hangi maçlar var? 22 Ocak 2022 Cumartesi: Hangi maçlar ne zaman saat kata?

Süper Lig'in 23. haftasında heyecan cumartesi ve pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Peki yarın hangi maçlar var? Bugün maç var mı? Süper Lig 23. hafta yarın hangi maçlar var? Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Bu hafta Galatasaray-Trabzonspor derbisi oynanacak. Galatasaray-Trabzonspor maçında hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Peki hangi maçlar ne zaman saat kata? Galatasaray-Trabzonspor derbisi ne zaman saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-01-21 14:58:00 - 2022-01-21 14:59:32
Yarın hangi maçlar var? 22 Ocak 2022 Cumartesi: Hangi maçlar ne zaman saat kata?

Süper Lig'in 23. haftasında yarın hangi maçlar var? Süper Lig 22. hafta geride kalırken, futbolseverler bu haftanın maçlarını sorgulamaya başladı. Peki yarın hangi maç var? Yarın oynanacak maçlar hangileri?

Yarın hangi maçlar var?

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Adana)

19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)

23.00 Watford-Norwich City S Sport

23.00 Lyon-St. Etienne beIN Connect, Bilyoner

Süper Lig'in 23. haftasında 23 Ocak Pazar günü yapılacak Galatasaray-Trabzonspor maçında hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, Atilla Karaoğlan yönetecek.

Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Onur Özütoprak olacak.

22 Ocak 2022 Pazar maçları saat kaçta, hangi kanalda?

 

13.30 Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor: Halil Umut Meler

13.30 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka

16.00 Altay-İttifak Holding Konyaspor: Abdulkadir Bitigen

16.00 GZT Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK: Yasin Kol

19.00 Galatasaray-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan15.30 Everton-Aston Villa S Sport

17.00 Genoa-Udinese S Sport, Bilyoner

17.30 Hoffenheim-B.Dortmund beIN Connect, Bilyoner

17.30 B.Leverkusen-Augsburg Bilyoner

18.00 Brentford-Wolverhampton S Sport

18.00 Leeds United-Newcastle S Sport Plus

18.00 M.United-West Ham S Sport

18.15 Villarreal-Mallorca Spor Smart

20.00 Inter-Venezia S Sport

20.30 Southampton-M.City S Sport

23.00 A.Madrid-Valencia Spor Smart

17.00 Arsenal-Burnley S Sport Plus

17.00 Leicester-Brighton S Sport Plus

17.00 Crystal Palace-Liverpool S Sport 1

17.30 Leipzig-Wolfsburg Bilyoner

18.15 Real Madrid-Elche Spor Smart

19.30 H. Berlin-Bayern Münih Bilyoner

19.30 Chelsea-Tottenham S Sport

22.45 Milan-Juventus S Sport 2

22.45 PSG-Reims Bilyoner

23.00 Alaves-Barcelona Spor Smart

23.30 Porto-Famalicao S Sport Plus, Bilyoner

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