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Eğitim Yarın hangi illere okullar tatil? Yarın okullar tatil mi 28 Aralık Salı
Eğitim

Yarın hangi illere okullar tatil? Yarın okullar tatil mi 28 Aralık Salı

Yarın kar tatili var mı? Geçtiğimiz hafta kar yağışı sebebiyle pek çok ilde eğitim-öğretime ara verildi. Öğrenciler ise benzer bir durumun bu hafta yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor. Peki, yarın okullar tatil mi? 28 Aralık Salı okullar hangi illerde tatil?

Yeniakit Publisher
2021-12-27 17:41:00 -
Yarın hangi illere okullar tatil? Yarın okullar tatil mi 28 Aralık Salı

Geçtiğimiz hafta yurdun büyük bölümü soğuk ve kar yağışının etkisi altındaydı. Yurt genelinde Cuma gününden itibaren mevsim normallerine dönüldü. Öğrenciler ise 28 Aralık Cuma hangi illerde okulların tatil olacağını araştırmaya başladı. Peki, yarın okullar tatil mi?

Yarın hangi illere okullar tatil? Yarın okullar tatil mi 28 Aralık Salı

Soğuk ve karlı hava yurdu terk etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporlarına bakıldığında şimdilik hiçbir il için kar yağışı uyarısı yapılmadı. Yarın yani 28 Aralık Salı günü okulların tatil edileceğine ilişkin de henüz bir açıklama yapılmadı. Şayet kar yağışı sebebiyle okul tatili açıklamaları gelirse haberlerimizde yer vereceğiz.

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