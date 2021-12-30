Yılın son gününün resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki, yarın eczaneler açık mı?

Yarın eczaneler açık mı? 31 Aralık Cuma eczaneler kaça kadar açık?

31 Aralık Cuma günü 2021 yılının son günüdür. Ancak yılın son günü resmi tatil değildir. Bu sebeple Cuma günü eczaneler açık olacak ve hizmet verecek. 1 Ocak resmi tatildir. Bu sene 1 Ocak ise cumartesi gününe denk geliyor.

2020 yılı resmi tatil takvimi

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi

2 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün

3 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün

4 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

8 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi

9 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün

10 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün

11 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün

12 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz Demokrasi Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı