Yarın eczaneler açık mı? 31 Aralık Cuma eczaneler kaça kadar açık?
Eczaneler yarın açık mı? 31 Aralık Cuma günü yani yılın son günü eczanelerin tatil olup olmadığı araştırılıyor. Peki, yarın eczaneler kaça kadar açık?
Yılın son gününün resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki, yarın eczaneler açık mı?
Yarın eczaneler açık mı? 31 Aralık Cuma eczaneler kaça kadar açık?
31 Aralık Cuma günü 2021 yılının son günüdür. Ancak yılın son günü resmi tatil değildir. Bu sebeple Cuma günü eczaneler açık olacak ve hizmet verecek. 1 Ocak resmi tatildir. Bu sene 1 Ocak ise cumartesi gününe denk geliyor.
2020 yılı resmi tatil takvimi
1 Ocak Yılbaşı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
1 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi
2 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün
3 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün
4 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
8 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi
9 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün
10 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün
11 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün
12 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün
15 Temmuz Demokrasi Bayramı
30 Ağustos Zafer Bayramı
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı