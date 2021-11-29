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Eğitim Yarın EBA uzaktan eğitim var mı? Okulların tatil olduğu şehirlerde uzaktan eğitim olur mu?
Eğitim

Yarın EBA uzaktan eğitim var mı? Okulların tatil olduğu şehirlerde uzaktan eğitim olur mu?

Yarın canlı ders var mı? İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da lodos sebebiyle eğitime bir gün ara verildi. Hal böyle olunca öğrenciler uzaktan eğitim olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, EBA yarın ders var mı? Yarın okullar uzaktan eğitim mi yapacak?

Yeniakit Publisher
2021-11-29 21:56:00 -
Yarın EBA uzaktan eğitim var mı? Okulların tatil olduğu şehirlerde uzaktan eğitim olur mu?

Türkiye’nin büyük bölümü lodosun etkisi altında. Pek çok şehirde ağaçlar devril, çatılar uçtu. İstanbul’da ise lodos sebebiyle 4 kişi yaşamını yitirdi. Olumsuz hava koşulları sebebiyle pek çok ilde okullar tatil edildi. Peki, uzaktan eğitim devam edecek mi?

Yarın EBA uzaktan eğitim var mı? Okulların tatil olduğu şehirlerde uzaktan eğitim olur mu?

Koronavirüs salgınıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve öğretmenin yaşamına uzaktan eğitim anlayışı yerleşti. Bu sebeple okulların tatil olduğu illerde yaşayanlar uzaktan eğitim olup olmayacağını merak ediyor. Ancak yapılan açıklamada eğitim öğretime bir gün ara verildiği belirtiliyor. Bu sebeple EBA üzerinden öğrenciler ders yapmayacak. Şimdiye kadar İstanbul, Sakarya, Yalova ve Kocaeli’nde eğitime ara verildiği duyuruldu.

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