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Yarın Dilovası’ndan Doğu Akdeniz’e uğurluyoruz! Yavuz ile sondaj temmuzda

Türkiye’nin ikinci sondaj gemisi Yavuz, yarın yola çıkıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geminin tersanede bakım ile upgrade çalışmalarının devam ettiğini dile getirerek, “Yavuz, temmuz ayında KKTC’den alınan ruhsat sahası üzerinde ilk sondajına başlayacak” bilgisini verdi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 11:10
Yarın Dilovası’ndan Doğu Akdeniz’e uğurluyoruz! Yavuz ile sondaj temmuzda

 Akit  Ekonomi 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, G20 Enerji ve Çevre Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Japonya’nın Nagano kentinde Kıbrıs Adası açıklarında devam eden doğalgaz arama çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hedefe ulaşacağız

Dönmez, Fatih Gemisi’nin ikinci sondajına Finike-1 aldı sahada sürdürdüğünü belirterek, “Oradaki suyun derinliği 2 bin 300 metre civarında. Ancak sondajımız 3 bin metreleri aşmış durumda” dedi. Amaçlarının deniz seviyesinden itibaren 5 bin ila 5 bin 500 metreye inmek olduğuna işaret eden Dönmez, “Yaklaşık 100-120 günlük bir iş programımız var. Temmuz sonuna doğru hedeflenen noktaya ulaşmış olacağız. Evet, bu işin garantisi yok. Ama sondaj yapmadan ne var ne yok öğrenemeyiz” şeklinde konuştu. Dönmez, Yavuz gemisinin de yarın Dilovası’ndan uğurlayacaklarını kaydetti. Geminin tersanedeki bakım ve upgrade çalışmalarının devam ettiğine dikkat çeken Dönmez, “Yavuz, temmuzda KKTC’den almış olduğumuz ruhsat sahası üzerinde ilk sondajına başlamış olacak” diye konuştu.

Hummalı çalışma

Dönmez, doğal gaz aramalarının yapılacağı lokasyonlar tespit edilirken yoğun ve detaylı çalışmalar yapıldığının altını çizerek, “Uzmanlar değerlendiriyor, yerine göre dışarıdan destek, servis almak suretiyle yapılan çalışmaların teyidi ve doğruluğu sağlanmış oluyor, ondan sonra lokasyona karar verilmiş oluyor. Son derece teknolojik bir operasyon. Bu iki gemimizde zaten dünyada bu çapta bu özellikteki 15-16 gemiden birisi” ifadelerini kullandı. Operasyonları büyük oranda yerli personelle yaptıklarını aktaran Dönmez, “Hem Yavuz’la hem hem Fatih’le gerek Akdeniz’de gerekse Karadeniz’de bu sondajlarımıza devam edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 11:10
  1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  2. G20 Enerji ve Çevre Bakanları Toplantısı
  3. Japonya
  4. Kıbrıs Adası
  5. Fatih Gemisi
  6. Finike-1
  7. Yavuz gemisi
  8. Dilovası
  9. KKTC
  10. doğal gaz aramaları
  11. doğu akdeniz'de sondaj çalışmaları
  12. sondaj gemisi

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