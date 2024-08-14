Yarın çok önemli gün diyen İslam Memiş son tavsiyesini verdi! "Bunu satıp hemen onu alın"

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Orta Doğu'da gerginliğin artmaya devam ettiği sürece küresel ekonomideki gerginlik ve belirsizliğin de devam edeceğini söyledi. Memiş," Orta Doğu'daki gerginlik, yatırım araçlarına yansıyor. Borsa tarafında negatif seyir devam ediyor. Döviz kurlarında stabil bir durum var. Altın ve gümüş fiyatlarında denge arayışı var. Yine yüksek kalmaya devam ediyor. Kripto paralarda da belirsizlik var. Yarın önemli bir gün. ABD'de enflasyon verisi açıklanacak." dedi.

Memiş'in Youtube kanalından piyasalara ilişkin yaptığı değerlendirme şöyle:

"Dolar endeksi 102.71 dolar seviyesinde. Dolar endeksinde enflasyon verisi öncesinde destek seviyelerine geri çekildi. Yarın 103 seviyesinin üzerine ataklar gerçekleştirebilir. ABD enflasyonunda iki ihtimal var ya piyasaların beklentisi doğrultusunda ya yüzde 3 olarak açıklanacak ya da benim beklentim doğrultusunda yüzde 2.9 olarak açıklanacak Yüzde 2.9 açıklanırsa dolar karşısındaki varlıklar değer kazanacak. Yüzde 3 açıklanırsa dolar karşısındaki varlıklar değer kaybedecek. Saat 15.30'da bu sorunun cevabını göreceğiz. ABD'deki enflasyon verisi oldukça önemli.

BORSA

BİST 100 endeksinde 9 bin 850-10 200 bin puan aralığını takip edeceğimi ifade etmiştim. Bu düşüncem halen geçerli. Borsa tarafında beklemeyi kenarda sürdüreceğiz. Teknik olarak yükselişlerin devam etmesi için 10 bin 200 puan seviyesinin yukarı doğru kırılmasını ifade etmek isterim. Negatif görünüm maalesef devam ediyor.

DOLAR

Dolar kuru 33 lira 54 kuruş seviyesinde. Yatay sakin bir süreç var. Baskılanmaya devam ediyor. Yıl sonu beklentimiz pozitif yönde olduğu için düşüşleri alım fırsatı olarak göreceğimi anımsatmak isterim. Dolar endeksinde bir gerileme gördük. Şu an dolar endeksi 102,69 seviyesinde. Enflasyon verisinden önce dolar endeksinde bir gerileme yaşandığı için yukarda direnç seviyesini zorlayan bir dolar/euro paritesi var.

ONS ALTIN

Ons altın 2 bin 470 dolar seviyesinde. Ons altın tarafında geniş bant aralığına odaklandık kısa vadede. Aşağıda 2 bin 380 dolar seviyesi yukarda 2 bin 480 dolar aralığını takip etmeye devam ettiğimi belirttim. Onsa altın tarafında 2 bin 470 dolar seviyesi şu anda var. Geriye kaldığı alttaki destek seviyeleri. Bakalım yarın gerçekleşecek mi? Eğer beklentinin altında bir enflasyon rakamı açıklanırsa yüzde 2.9 civarında bu sefer Ons altın tarafında Fed'in eylül ayı itibarıyla faiz indirimlerini fiyatlayacağı için 2 bin 520 dolar direncini ters edebilir. Ona göre karar vermek lazım. Yarını bir görelim. Orta Doğu'da ciddi bir ateş çemberi var.

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GRAM ALTIN

Gram altın fiyatında serbest piyasalarda 2 bin 707 lira seviyesine kadar bir yükseliş gördük. Yarınki ABD enflasyon verisinden sonra trend biraz daha belli olacak. Buradaki satışlara göre gram altın kendine yön belirleyecek. Ons altın nereye gram altın oraya. Ons altını gram altın yatırımcısı takip etmesi gerekiyor. Ağustos ayında 2 bin 730 lira seviyesiyle öngörüm stabil. Korumaya devam ediyorum. Beklemeye devam edeceğiz. Her ay yeni bir rekor kıran gram altın karşımızda olmaya devam edecek.

GÜMÜŞ

Gümüşün ons ve gram fiyatında düşüşler var. Gümüşün gram fiyatı 29 lira 75 kuruş. Gümüş altına kıyasla değer kaybetti. Elinde altın, dolar bulunduran gümüş alacak yatırımcının gümüşün ucuz olduğunu bilmesi gerekiyor.