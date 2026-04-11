Yarın büyük gün! Sumud Filosu Gazze yolcusu
Kamuoyunda Sumud Filosu olarak bilinen Küresel Kararlılık Filosu, yarın İspanya'nın Barcelona şehrinden hareket edecek. Gazze'ye yardım götürmeyi ve İsrail ablukasını kırmayı amaçlayan filoya 100 farklı ülkeden sağ duyulu insan katıldı.
Akdeniz'e açılacak filoya, İtalya, Tunus ve diğer Akdeniz limanlarından kalkacak gemilerin de katılacağı belirtildi.
Geçen sene İsrail saldırmıştı
Geçen yıl düzenlenen ve Gazze'deki ablukayı kırıp denizden yardım ulaştırmayı hedefleyen sefer, İsrail'in terör saldırısına maruz kalmıştı.
İsrail savaş gemileri yolculuk sırasında filoyu kuşatmış ve teknelere müdahale etmişti.
İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu’na ait 42 gemiye el koymuş ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti gözaltına alarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi’ne nakletmişti.
Filo, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo özelliğini taşıyor.
