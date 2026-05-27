  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Devrik Esed'in katliam fabrikası deşifre oldu! Doğu Guta ve Hama'da Müslümanları zehirleyen kimyasal silahların kalıntıları ele geçirildi! Kılıçdaroğlu'ndan olay Özgür Özel hamlesi! İptal edilmesini istedi Siyonist katillerden Gazze'de yeni işgal oyunu! Sözde "Turuncu Hat" ile Filistinlileri daracık bir alana hapsetmeye çalışıyorlar! Bayram arifesinde acı haber! Şehit edildiler 1 kişi öldü, yaralılar var! Kimyasal tank patladı CHP Genel Başkanı'ndan bayram mesajı CHP'li bir belediye başkanı daha tutuklandı Cumhuriyet Halk Partisi’nde koltuk kavgası bitmiyor! "Baş veririm, boyun eğmem, bu partiyi kimseye bırakmam" 10 milyar dolarlık ticaret hedefi! Türkiye ile Gana arasında dev iş birliği Bahçeli'den Kılıçdaroğlu ve Özel sürprizi
Gündem CHP’de kriz büyüyor mu? Özgür Özel’den dikkat çeken istifa açıklaması
Gündem

CHP’de kriz büyüyor mu? Özgür Özel’den dikkat çeken istifa açıklaması

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
CHP’de kriz büyüyor mu? Özgür Özel’den dikkat çeken istifa açıklaması

CHP’de kurultay depremi büyüyor! Mahkemenin iptal kararı sonrası parti içinde taşlar yerinden oynarken, şaibeli kurultay tartışmalarının odağındaki Özgür Özel hakkında yeni parti iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Bayram namazı çıkışında konuşan Özel, Kılıçdaroğlu cephesine sert sözlerle yüklenirken istifa iddialarına da dikkat çeken bir yanıt verdi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal etti. Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, göreve iade edildi.

ÖZEL CHP'DEN İSTİFA EDECEK Mİ?

Rüşvetle aldığı koltuğu teslim etmemek için her yolu deneyen Özgür Özel'in CHP'den ayrılacağı iddia edildi. Manisa'da bayram namazı sonrası açıklamalarda bulunan Özgür Özel, istifa iddialarına yanıt verdi.

 

"KİMSE PARTİDEN AYRILMASIN"

Özel "İstifa edelim diyenler var. Kimse partisinden ayrılmasın, istifa etmesin. Biz bu sorunu bir şekilde hallederiz. Geçmişte bizi desteklemeyen arkadaşlarımıza tepki gösterenler var. Arkadaşlar mutlak kararı bir milattır. O günden sonra butlana sahip çıkanlar butlancıdır onlarla bir gönül bağımızı yoktur" diyerek Kılıçdaroğlu destekçilerine gözdağı verdi!

YENİ PARTİ İDDİALARINA NET YANIT

Özgür Özel yeni parti kuracağı ve CHP'den ayrılacağı iddialarına ise şöyle yanıt verdi:

Şu aşamada kimsenin ayrılmasına gerek yoktur. Yeni bir parti kurma gibi bir durumuz yok.

CHP'li bir belediye başkanı daha tutuklandı
CHP'li bir belediye başkanı daha tutuklandı

Gündem

CHP'li bir belediye başkanı daha tutuklandı

CHP Genel Başkanı'ndan bayram mesajı
CHP Genel Başkanı'ndan bayram mesajı

Gündem

CHP Genel Başkanı'ndan bayram mesajı

CHP'yi sarsacak iddia! Genel Başkanlık için 2 isim
CHP'yi sarsacak iddia! Genel Başkanlık için 2 isim

Gündem

CHP'yi sarsacak iddia! Genel Başkanlık için 2 isim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den sağduyu çağırısı! ‘CHP’de arınma ve yeni şeyler söyleme vakti'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den sağduyu çağırısı! ‘CHP’de arınma ve yeni şeyler söyleme vakti'

Gündem

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den sağduyu çağırısı! ‘CHP’de arınma ve yeni şeyler söyleme vakti'

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23